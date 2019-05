Umsatzboost durch lokale Leads: Kundenkontakte auf dem Silbertablett

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

--------------------------------------------------------------Mehr dazuhttp://ots.de/tMTn4e--------------------------------------------------------------Bad Oeynhausen (ots) - Dienstleister aus der Finanzbrancheaufgepasst! Finanzleads.com bietet exklusive lokale Leads an.Neukundenkontakte lassen sich dem Lieferando-Zeitgeist entsprechendmit nur wenigen Klicks bestellen.Finanzleads.com ist ein Projekt der IVB Neue Medien GmbH. Bereitsseit 2013 generiert das in Ostwestfalen ansässigeOnline-Marketing-Unternehmen Neukundenkontakte auf Lead Basis für dieFinanzindustrie. Die Marketingexperten der IVB Neue Medien GmbHverfolgen mit Ihrem Projekt Finanzleads das Ziel, dieNeukundenakquise für Berater so simpel und effizient wie möglich zugestalten.Der Lead-Service finanzleads.com zeichnet sich durch seine offenenund qualitativ hochwertigen Lead-Kontakte aus. Damit setzt das Portaleinen neuen Maßstab im Wettbewerb: Dienstleister erhalten hier dieChance, ihr gesamtes Spektrum an Finanzdienstleistungsprodukten zuvermarkten. Die erworbenen Kontakte sind exklusiv, denn sie werdennur einmalig weitergegeben. Durch gezielte Leadkampagnengewährleistet Finanzleads, dass nur Kunden mit echtem Interessevermittelt werden. Michael Ruprecht, Geschäftsführer der IVB NeueMedien, betont, wie wichtig Neukundengewinnung ist: "Warum freieKapazitäten brach liegen lassen? Irgendwann kommt der Zeitpunkt, andem die Bestandskunden ausgeschöpft sind und neue Potentiale gehobenwerden müssen." Berater sollten ihre Reichweite durch frischeKontakte erhöhen, nur so können sie expandieren. "An dieser Stellehelfen Leads (nach Möglichkeit aus der Nähe) weiter und schieben dasNeugeschäft an", so Ruprecht.Wer an der Lead-Vermittlung interessiert ist, kann sich direktüber finanzleads.com ein kostenloses und unverbindliches Angeboterstellen lassen. Durch die Eingabe des Standortes und einermaximalen Entfernung wird gewährleistet, dass der Berater kurze Wegezu seinen potenziellen Neukunden hat.Pressekontakt:Geschäftsführer: Michael RuprechtIVB Neue Medien GmbHWilhelmstr. 232545 Bad Oeynhausen+49 (0)5731-4962676info@ivbnm.deOriginal-Content von: IVB Neue Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell