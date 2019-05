Umsatzbesteuerung für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) rechtswidrig / Das Hessische Finanzgericht stellt klar: Das FSJ ist umsatzsteuerfrei

Wiesbaden (ots) - Das Hessische Finanzgericht gibt derRotkreuztochter Volunta Recht und stellt klar: Das FSJ istumsatzsteuerfrei.Bislang vertraten die Finanzämter die Auffassung, dass dieÜberlassung von Teilnehmer/-innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)zum Beispiel an Kindergärten, Krankenhäuser oder Seniorenheime derÜberlassung von Arbeitskräften durch Zeitarbeitsfirmen vergleichbarist und deshalb Umsatzsteuer anfällt. Jetzt hat das HessischeFinanzgericht klargestellt, die Überlassung von Freiwilligen iststeuerbefreit. Damit folgt das Gericht der Auffassung, dass das FSJkeine "Leiharbeit" ist, sondern ein Jahr, in dem junge Menschen sichsozial engagieren, um sich persönlich zu entwickeln und beruflich zuorientieren. Auf dieses wegweisende Urteil haben die Träger vonJugendfreiwilligendiensten in Deutschland lange gewartet.Bereits im Koalitionsvertrag von 2013 hatte die große Koalitiondie Umsatzsteuerbefreiung der Freiwilligendienste aufgrund ihresBildungs- und Orientierungscharakters festgeschrieben, dieseVereinbarung aber nicht umgesetzt. Im Abschlussbericht der vom Bundin Auftrag gegebenen Evaluation zur Einführung desBundesfreiwilligendienstes (BFD) wird dann die Empfehlung an dieRegierung ausgesprochen, die Umsatzsteuerpflicht fürFreiwilligendienste abzuschaffen. Passiert ist seitdem nichts. Durchdie Klage der Volunta gGmbH kommt jetzt endlich Bewegung in dieAngelegenheit.Mit Urteil vom 17.12.2018 hat das Gericht entschieden, dass dieÜberlassung von Freiwilligen nach der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie(MwSt-SystRL) steuerfrei ist. Die Überlassung von Freiwilligen geheüber bloße Verwaltungsleistungen hinaus und diene hauptsächlich dazu,den Einsatz im sozialen Bereich zu ermöglichen und durchzuführen.Denn sowohl die Einsatzstellen als auch der Träger haben gesetzlichvorgegebene, spezifisch auf die Durchführung des FSJ ausgerichteteAufgaben, die ausschließlich den Zweck der Förderung derBildungsfähigkeit der Jugendlichen verfolgen und sich somit deutlichvon den Pflichten aus einem reinen Arbeitsüberlassungsvertragunterscheiden. Auch durch den mit den Einsatzstellen geschlossenenRahmenvertrag werde unter Bezugnahme auf dasJugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) klargestellt, dass keinArbeitsverhältnis begründet werde.Jetzt ist abzuwarten, ob gegen das noch nicht rechtskräftigeUrteil Revision eingelegt und das Verfahren dann höchstrichterlichvor dem Bundesfinanzhof (BFH) aufgerollt wird.Pressekontakt:Christine Orth, Presse und ÖffentlichkeitsarbeitDeutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7, 65189 WiesbadenTel. 0611 4 50 41 66 23, E-Mail christine.orth@volunta.dewww.volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuell