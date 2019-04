Der Umsatz von HEXO steigt im ersten vollen Quartal nach der Legalisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Hexo":

Als der kanadische Marihuana-Produzent HEXO (WKN:A2N455) im Dezember die Ergebnisse zum ersten Quartal 2019 meldete, enthielt der Umsatz nur zwei Wochen seit der Legalisierung von Freizeit-Marihuana. Die Investoren hatten kein vollständiges Bild davon, wie viel Wachstum HEXO mit dem neuen Markt tatsächlich generieren würde. Dieses Bild ist jetzt ziemlich eindeutig.

HEXO gab die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2019 bekannt, das am 31. Januar endete, bevor die Börse am 14. März eröffnet wurde. Hier sind die Highlights aus dem Quartalsbericht. (Alle Angaben sind in CAD).

HEXOs Ergebnisse: Die nackten Zahlen

Kennzahl Q2 2019 Q2 2018 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Umsatz 16,2 Millionen CAD 1,2 Millionen CAD 1.268,8 % Reingewinn (-verlust) (4,3 Millionen CAD) (8,9 Millionen CAD) k. A. Bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) (0,02 CAD) (0,10 CAD) k. A.

Datenquelle: HEXO. 1 CAD = 0,75 US-Dollar.

Was ist in diesem Quartal mit HEXO passiert?

Es ist nicht überraschend, was das enorme Umsatzwachstum angetrieben hat. Über 91 % des Umsatzes im zweiten Quartal, fast 14,8 Mio. CAD, stammten aus dem kanadischen Markt für Freizeit-Marihuana für Erwachsene.

Es ist auch nicht weiter überraschend, wo HEXO den größten Teil des Umsatzes erzielte. Das Unternehmen hat einen großen Liefervertrag mit der Provinz Quebec abgeschlossen und erwirtschaftete im zweiten Quartal 84 % des Umsatzes mit Freizeit-Marihuana in der Provinz. Der Rest der Umsätze aus Freizeit-Cannabis kam aus British Columbia und Ontario.

Der größte Teil der Steigerung gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahreszeitraum resultierte aus dem Mengenwachstum. Das Unternehmen profitierte jedoch auch von einer Erhöhung des durchschnittlichen Verkaufspreises um 0,38 CAD pro Gramm gegenüber dem Vorquartal.

Etwas überraschend war, dass die Umsätze von Freizeit-Marihuana um 185 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen sind. Das ist sicherlich ein deutlicher Sprung. Es gab jedoch fast sechsmal so viele Verkaufstage im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal – 92 Tage verglichen mit 16 Tagen.

Der Umsatz mit medizinischem Cannabis stieg im Jahresvergleich um 17 % auf 1,4 Mio. CAD. Das war jedoch ein Rückgang von 3,4 % gegenüber dem Vorquartal.

Was das Management zu sagen hatte

Sebastien St-Louis, CEO und Mitbegründer von HEXO, sagte: „Dies ist eine aufregende Zeit für HEXO, da wir weiterhin Meilensteine auf dem Weg erreichen, zu einem Top-2-Cannabis-Unternehmen zu werden.

St-Louis ergänzte:

In diesem Quartal stiegen nicht nur die Bruttoerträge und die Produktion exponentiell an, sondern wir haben auch unsere Versprechen eingehalten, darunter Bauetappen und Lizenzen bei unserer 1.000.000 Quadratfuß großen Anlagenerweiterung und die Notierung an der NYSE-A. Erst gestern haben wir eine Vereinbarung zur Übernahme von Newstrike Brands Limited bekannt gegeben. Die Zukunft von HEXO ist sehr vielversprechend, ich freue mich darauf, den Shareholder Value kontinuierlich zu steigern und mit unserem Team weitere Meilensteine zu erreichen.



Der Blick in die Zukunft

HEXO erwartet nicht, dass der Nettoumsatz (der den Bruttoumsatz abzüglich der Verbrauchssteuern widerspiegelt) im dritten Quartal stark steigen wird. HEXO geht jedoch davon aus, dass sich der Nettoumsatz im vierten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal verdoppeln wird. Was wird den entscheidenden Unterschied ausmachen? Kapazität.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine erste Ernte aus seiner neuen, 1 Mio. Quadratfuß großen Anlage im dritten Quartal einbringen wird. Durch diese Erweiterung wird die jährliche Produktionskapazität von HEXO auf rund 108.000 Kilogramm erhöht. Es sollten jedoch noch bessere Zeiten kommen.

HEXO hat gerade die Übernahme von Newstrike Brands angekündigt, mit der die jährliche Produktionskapazität auf rund 150.000 Kilogramm erhöht wird. Die Partnerschaft mit Molson Coors versetzt HEXO auch in eine gute Position, um vom erweiterten Freizeitmarkt für Cannabis-Getränke und Lebensmittel in Kanada zu profitieren. HEXO geht davon aus, dass sich dieser Markt in der zweiten Jahreshälfte 2019 öffnen wird.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 14.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Molson Coors Brewing. The Motley Fool empfiehlt HEXO.

Motley Fool Deutschland 2019