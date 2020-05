Umsatz von Gartencentern im Mai 2019 um 56,5 % höher als im Jahresdurchschnitt

Wiesbaden (ots) - Der Mai ist traditionell der umsatzstärkste Monat der Gartencenter in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, setzte der Garteneinzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemittel im Mai 2019 56,5 % mehr um als im Jahresdurchschnitt. Berechnungsgrundlage hierfür sind die realen, also preisbereinigten Umsätze.Methodische Hinweise:Erfasst werden Unternehmen im Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemittel ab einem Jahresumsatz von 250 000 Euro.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte: Presse, Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44 www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4588214OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell