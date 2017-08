Der Umsatz und Händlerzufriedenheit von GAC Motor führen den J.D. Power Index in China an

Die kundenorientierte Strategie führt zu weltweitem ErfolgGuangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der am schnellsten wachsendeAutohersteller Chinas, GAC Motor, nimmt im unlängst erschienenen 2017J.D. Power China Sales Satisfaction Index (SSI) in derMassenmarktkategorie den siebenten Platz ein, den höchsten, den einechinesische Automarke bisher erreichte.Im SSI, der einen vollständigen Überblick über denAutomobilabsatz- und Lieferprozess bietet, hat J.D. Power China dasintegrierte Verkaufsnetz und den umfassenden Kundendienst von GACMotor gewürdigt. Im Juni 2017 verfügte GAC Motor weltweit über mehrals 470 Händler und diese Zahl sollte bis Ende 2017 bei 520 liegen.Mit der Einführung von Cluster-Netzwerk-Geschäften verfügt dasUnternehmen über fast 800 Standorte, die Kunden für Verkaufs- undKundendienstleistungen zur Verfügung stehen.Auch im Dealership Satisfaction Index (DSI) von J.D. Power erhieltGAC Motor mit 934 Punkten die höchste Zahl der Branche.Yu Jun, President von GAC Motor, merkte an, dass China jetzt derweltweit wichtigste Markt ist und dass diese Erfolge das Ergebnis derkundenorientierten Strategie des Unternehmens sind."Diese Strategie hat sichergestellt, dass unsere Verkaufs- undServiceteams unseren weltweiten Kunden das beste Qualitätserlebnisbieten. Durch den Aufbau von Allround-Teams, die Förderung von jungenTalenten und die Schaffung eines Feedbacksystems für Informationenkönnen wir GAC Motor zu einer Automarke der Weltklasse machen."Das Prinzip von GAC Motor, der Kunde kommt zuerst, hat zum Erfolgim internationalen Markt geführt. Durch den Besuch und das Studiumvon internationalen Märkten zur Anpassung der Strategien, derRessourcenzuweisung, des Einsatzes von Technologie und derHändlerpolitik ist es GAC Motor gelungen, die Lokalisierung seinerFahrzeuge, seines Verkaufs und seiner Dienstleistungen laufend zuverbessern.Im Jahr 2017 eröffnete GAC Motor einen Flagshipstore und eineSKD-Fabrik in Nigeria, um dort auf den Markt zugeschnitteneDienstleistungen anbieten zu können. Kurz danach ging die DangoteGroup, das größte Fertigungskonglomerat in Westafrika, einePartnerschaft mit GAC Motor für den Kauf von Fahrzeugen fürbetriebsinterne Verwendung ein.Des Weiteren hat GAC Motor eine standardisierteManagementstrategie in seinem gesamten Händlernetz, für denKundendienst, die Marktbetreuungsteams und die Kundendienstvertretereingeführt, um die Anforderungen aller Kunden zu erfüllen."GAC Motor plant sein weltweites Netzwerke in der Zukunft umzusätzliche Servicezentren und Händler zu erweitern und einevernünftige Verteilung seiner industriellen Wertschöpfungsketteumzusetzen, die der kundenorientierten Strategie angepasst ist",sagte Yu. "Wir werden eine internationale Marke aufbauen sowieErlebnismarketing fördern und internationale Händler basierend aufunserem Kundendienstsystem und unseren Fähigkeiten auswählen."Mit dem Ziel, weitere Modelle einzuführen, um der Marktnachfragezu entsprechen, wird GAC Motor seinen Kunden noch mehr Optionenbieten, darunter der robuste SUV GS7 und der kleine SUV GS3, die imAugust auf den Markt kommen.Über GAC MotorGAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group undentwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponentenund Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum.GAC nimmt bereits im vierten Jahr in Folge den Spitzenplatz in der2016 China Initial Quality Study von J.D. Power Asia Pacific unterallen chinesischen Marken ein und den fünften Platz unter allenweltweiten Marken.Pressekontakt:Sukie Wong+86-186-8058-2829sukie_gacmotor@126.comTaki Jiang+86-134-5028-4242takijiang@126.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/544636/GAC_Motor.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell