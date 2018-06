Umsatz und Beschäftigung im Dienstleistungsbereich erreichen im 1. Quartal 2018 Höchststand

Wiesbaden (ots) - Die Umsätze in ausgewähltenDienstleistungsbereichen lagen im ersten Quartal 2018 kalender- undsaisonbereinigt um 5,2 % höher als im ersten Quartal 2017. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen weitermitteilt, wurde damit der höchste Stand seit Beginn der Erfassung imersten Quartal 2003 erreicht. Im Vergleich zum Vorquartal stieg derUmsatz im ersten Quartal 2018 um 1,0 %.Der Umsatz im Teilbereich Reisebüros, -veranstalter und sonstigeReservierungen legte gegenüber dem Vorjahresquartal mit 17,7 %besonders stark zu. Diese zählen zu den sonstigen wirtschaftlichenDienstleistungen, deren bereinigte Umsätze gegenüber demVorjahresquartal um 6,8 % gestiegen sind.Die saisonbereinigte Zahl der Beschäftigten nahm im Vergleich zumVorjahresquartal um 2,9 % zu und erreichte ebenfalls einen neuenHöchststand. Gegenüber dem Vorquartal stieg sie um 0,6 %.Die ausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen: * Verkehr undLagerei (zum Beispiel Landverkehr auf Straße und Schiene(einschließlich Transport in Rohrfernleitungen), Schifffahrt,Luftfahrt, Lagerei sowie sonstige Dienstleistungen für den Verkehr(unter anderem Betrieb von Verkehrswegen, Bahnhöfen, Flughäfen sowiePost-, Kurier- und Expressdienste)) * Information und Kommunikation(zum Beispiel Verlagswesen, Herstellung, Verleih und Vertrieb vonFilmen und Musik, Kinos, Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsowie Informationsdienstleistungen) * Freiberufliche und technischeDienstleistungen (zum Beispiel Rechts- und Steuerberatung,Wirtschaftsprüfung, Architektur- und Ingenieurbüros, technische,physikalische und chemische Untersuchung, Unternehmensberatung,Werbung und Marktforschung, Design, Fotografie sowie Dolmetschen) *Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermittlungund Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros und Reiseveranstalter,private Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung, Detekteien,Call-Center sowie Messe- und Kongressveranstalter).Alle Indizes der ausgewählten Dienstleistungsbereiche beziehensich mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal2018 auf das Basisjahr 2015.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden. Weitere Auskünfte gibt: Dr. Sebastian Metzl, Telefon: +49(0) 611 / 75 85 41, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell