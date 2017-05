Umsatz- und Absatzplus für BMW!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

BMW hat im 1. Quartal den Umsatz um 12,4% und den Absatz um 5% auf 587.000 Fahrzeuge gesteigert. In China hat der Konzern sogar 12% mehr Autos verkauft. Beim Gewinn ging es sogar um 31,5% nach oben. Verantwortlich war ein um 448 Mio € verbessertes Finanzergebnis, das wiederum auf einer Höherbewertung von Firmenbeteiligungen und Rohstoffderivaten beruhte. Zudem profitierte BMW von einem höheren Ergebnisbeitrag des chinesischen Joint Ventures BMW Brilliance Automotive.

Hoffnungsträger sind neue Hybrid- und Elektromodelle

Der Konzern ist zwar erneut auf Rekordkurs, fährt aber dem Konkurrenten Daimler hinterher. Die operative Marge im Pkw-Geschäft sank von 9,4 auf 9%. Daimler erreichte 9,8%. Auch der Vorsprung in der E-Mobilität wird kleiner. Mit einer Modelloffensive will BMW wieder die Nummer 1 im Premiumsegment werden. In den kommenden beiden Jahren sollen 40 neue und überarbeitete Modelle auf den Markt kommen.

Vor allem der neue margen- und absatzstarke 5er soll das schwache US-Geschäft wieder ankurbeln. Hoffnungsträger sind daneben neue Hybrid- und Elektromodelle, von denen BMW in diesem Jahr 100.000 Einheiten verkaufen will. 2016 waren es 62.000. Doch der Weg zurück an die Spitze kostet viel Geld und drückt vorübergehend auf die Margen. Zudem hängt der Erfolg der Elektrofahrzeuge entscheidend vom Ausbau der Ladeinfrastruktur ab.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.