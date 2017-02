Umsatz des schnell wachsenden niederländischen Personalvermittlers YoungCapital wächst um 60 Prozent

Hoofddorp, Die Niederlande (ots/PRNewswire) -Europäische Datenbank mit über 4,5 Millionen jungen Talenten alsErfolgsgrundlagePersonaldienstleister YoungCapital hat 2016 einen Rekordumsatz von203 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit einem Umsatzplus von knapp 60Prozent übertrifft der niederländische Marktführer für Recruitingjunger Talente alle Erwartungen. YoungCapital ist mit dem LabelStudentJob International in acht europäischen Ländern online tätigund hat Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland. Mit über4,5 Millionen Talenten in seiner Datenbank ist YoungCapital dasgrößte Talent-Netzwerk in ganz Europa.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/468689/YoungCapital_Infographic.jpg )"Es ist großartig, dass durch uns 29 Prozent mehr junge Menschenals im Vorjahr Arbeit gefunden haben", erklärt CEO Ineke Kooistra."Die Nachfrage nach jungen Talenten steigt enorm. Unternehmen habenendlich den Mehrwert der 'Digital Natives' erkannt und ins Visiergenommen. Und das zurecht, denn junge Menschen sind der Motor fürWeiterentwicklung und Erneuerung, das sehen wir bei YoungCapitaltäglich."Personaldienstleister mit UnternehmerherzDer Rekordumsatz von YoungCapital war laut Kooistra nur durchstarke innerbetriebliche Wachstumspolitik in Kombination mit einerjungen Start-Up-Mentalität möglich. "Nicht viele Unternehmen trauensich, in junge Menschen zu investieren, wenn sich die Chancen zwarbereits abzeichnen, aber noch nicht bezahlt machen. Wir vonYoungCapital trauen uns, denn wir glauben an das Potenzial jungerMenschen. Das Denken in Möglichkeiten, Innovation und Tempo stecktuns im Blut. Daher weiß ich: Hier schlägt auch weiterhin einUnternehmerherz."Internationale ExpansionYoungCapital strebt für 2017 einen Umsatz von 295 Millionen Euroan, was einer Steigerung um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahrentspricht. Dieses Wachstum soll unter anderem durch den weiterenAusbau der internationalen Geschäftsaktivitäten in Deutschlanderzielt werden. Wir haben jetzt Niederlassungen in Köln und Berlin.Auf dem deutschen Markt konnten wir mit dem nüchternen undpragmatischen Ansatz, der uns Niederländern nachgesagt wird, guteKandidaten und Kunden gewinnen. Diese Erfolge möchten wir gern weiterausbauen", so Kooistra. "Unsere Jobbörsen StudentJob International inBelgien, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Österreich und Schwedensind schon sehr erfolgreich. Auch dort möchten wir unsereRecruiting-Aktivitäten demnächst ausbauen."Über YoungCapitalYoungCapital (https://www.youngcapital.de/) glaubt an das Potenzialjunger Menschen. Digital Natives bringen Erneuerung in Organisationenund sind somit wichtiges Wachstumskapital für Unternehmen dieserZeit. Das Ziel von YoungCapital ist es, das Beste aus jungen Talentenund Unternehmen herauszuholen. Nur gemeinsam können Sie das Wachstumankurbeln.https://www.youngcapital.de/info/newsroomPressekontakt:+49 1755133226 oder m.plyutto@youngcapital.deOriginal-Content von: YoungCapital, übermittelt durch news aktuell