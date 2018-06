Umsatz in der deutschen Personalberatungsbranche springt auf einen neuen Höchststand

Bonn (ots) -- 2017 verzeichnen die Recruitingspezialisten ein Plus von 10,3Prozent- Rund 68.000 Positionen durch Unterstützung von Personalberaternbesetzt- Jede zehnte besetzte Position mit digitalem Hintergrund- Optimismus für 2018 bleibt großDie deutschen Personalberater bleiben auf Erfolgskurs. DerGesamtumsatz der Headhunter-Branche legte 2017 um 10,3 Prozent auf2,19 Milliarden Euro (2016: 1,99 Mrd. Euro) zu. Rund 68.000 Führungs-und Expertenpositionen bei Unternehmen und Verwaltungen (+ 9,0Prozent) konnten durch Unterstützung der Recruiting-Spezialistenbesetzt werden. Bei rund jeder zehnten besetzen Position wurden neueMitarbeiter mit digitalem Bezug gesucht. Auch für 2018 bleiben dieMarktteilnehmer mit einem prognostizierten Umsatzplus von 9,0 Prozentsehr zuversichtlich. 70 Prozent der Marktteilnehmer haben für daslaufende Jahr eine positive Wachstumsprognose abgegeben. Dies sindzentrale Ergebnisse der Branchenstudie "Personalberatung inDeutschland 2018", die der Bundesverband DeutscherUnternehmensberater (BDU) heute im Rahmen des Branchenkongresses"Deutscher Personalberatertag" auf dem Petersberg bei Bonnvorgestellt hat. "Unternehmen, aber auch Verwaltungen, suchen inimmer enger werdenden Kandidatenmärkten händeringend qualifizierteMitarbeiter. Immer öfter stoßen unsere Klienten bei der eigenenPersonalsuche aber an Grenzen. Die Konsequenz: Wir erhalten vermehrtherausfordernd zu lösende Suchmandate", so BDU-Vizepräsidentin Dr.Regina Ruppert.2018 soll nach Einschätzung der Personalberater eine besondershohe Nachfrage der Klienten aus dem Maschinenbau (Prognose 2018: +10,6 %), den Professional Services, wie zum BeispielWirtschaftsprüfungen und Unternehmensberatungen (Prognose 2018: +10,5 %), sowie aus der Gesundheitsbranche (Prognose 2018: + 10,4 %)kommen. Auch traditionell starke Klientenzielgruppen wie dieKonsumgüterindustrie (Prognose 2018: + 9,7 %) oder die Chemiebranche(Prognose 2018: + 8,8 %) werden laut der Studienergebnisse ihreRecruitinganstrengungen im laufenden Jahr hoch halten.Die Möglichkeiten der digitalisierten Welt haben zunehmendEinfluss auf die Arbeit von Personalberatern. Für 88 Prozent derMarktteilnehmer sind Prozessautomation, Analyse-Tools sowie dieNutzung von Social-Media-Kanälen aus den Recruiting-Prozessen nichtmehr wegzudenken. Von der Nutzung immer intelligenterer IT-Systemeprofitieren sowohl Kandidaten als auch Klienten. RelevanteInformationen können besser erfasst, sortiert, dokumentiert undverwaltet werden. Extern angebotene Datenbanken sowieOnline-Stellenportale bleiben wichtige Recherchetools, sagenweiterhin 83 Prozent der Recruitingspezialisten. Bei allen digitalenVeränderungen behalten analoge Erfolgsfaktoren ihre Bedeutung. Einhohes Einfühlungsvermögen in die Unternehmenskultur der Klientenbewerten 97 Prozent der Personalberater im Hinblick auf eineerfolgreiche Stellenbesetzung als sehr wichtig. Wolfram Tröger,Vorsitzender des Fachverbandes Personalberatung im BDU: "WirPersonalberater müssen das Beste aus beiden Welten zusammenführen, umunsere Klienten bestmöglich im Recruiting unterstützen zu können.Denn: Algorithmen alleine garantieren kein perfektes Matching vonKandidat und Unternehmen. Unsere Praxis-Erfahrungen zeigen vielmehr:Menschen wollen auch von Menschen angesprochen, informiert undüberzeugt werden. "2017: Hohes Wachstum bei der Suche von Bei- und Aufsichtsrätensowie in der ManagementdiagnostikBeiräte und Aufsichtsräte wurden 2017 verstärkt gesucht. DiesesGeschäftsfeld der Personalberater verzeichnete ein Nachfrageplus von15,3 Prozent. Neben der klassischen Personalsuche bieten dieHeadhunter auch ergänzende Dienstleistungen an, hier vergaben dieKlienten 2017 zum Beispiel vermehrt Aufträge in derManagementdiagnostik (+ 14,1 %).Das durchschnittliche Kandidateneinkommen aller Positionen, diemit Unterstützung durch Personalberater besetzt werden konnten, lag2017 bei 155.000 Euro. Bei rund der Hälfte der Such- undAuswahlprojekte standen Kandidaten mit einem Zieleinkommen zwischen100.000 und 250.000 Euro im Fokus. Der Anteil von weiblichenKandidaten, die von den Recruiting-Spezialisten in Führungspositionenplatziert werden konnten, ist seit 2014 von 21 Prozent auf jetzt 26Prozent gestiegen. Bis zum Abschluss des Projektes dauerte diePersonalsuche durchschnittlich 12,5 Wochen. Die Honorare orientierensich überwiegend am Zieleinkommen der Kandidaten (59,5 %). Diedurchschnittliche Honorarhöhe hat sich 2017 leicht erhöht und liegtjetzt bei 26 Prozent des Zieleinkommens (2016: bei 25,6 Prozent).Download Pressemitteilung: www.bdu.de/pressemitteilungenDownload Infografik zur Marktentwicklung:www.bdu.de/personalberatermarktBestellmöglichkeit Marktstudie: www.bdu.de/mediathekKennzahlen und Studienmethodik: 2017 arbeiteten in Deutschlandrund 7.500 Personalberater sowie etwa 3.900 festangestellteResearcher in 2.000 Beratungsunternehmen. Insgesamt waren rund 14.700Mitarbeiter in der Personalberatungsbranche beschäftigt. DieUmsatzanteile der drei größten Beratungsfelder lagen 2017 bei:Personalsuche: Umsatzanteil 83,2 Prozent und 1,82 Mrd. Euro Umsatz -Managementdiagnostik: Umsatzanteil 7,5 Prozent und 164 Mio. EuroUmsatz - Besetzung von Bei- und Aufsichtsräten: Umsatzanteil 3,2Prozent und 70,0 Millionen Euro Umsatz. An der BDU-Branchenstudie"Personalberatung in Deutschland 2018" haben sich von Februar bisApril 2018 rund 250 Personalberatungen aus dem Gesamtmarkt beteiligt.