Umsatz der deutschen Anzeigenblätter steigt um 5,9 Prozent

Berlin (ots) - Mit 5,9 Prozent ist der Umsatz der Anzeigenblätterin Deutschland gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Laut demBundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) beträgt derNetto-Werbeumsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr 1,92 MilliardenEuro."Erfreulich ist, dass der Anzeigenumsatz leicht zulegen kann",sagt BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers. Insgesamt ist dasUmsatzplus größtenteils auf einen Zuwachs bei den Beilagenzurückzuführen, teilt der Verband im Vorfeld seiner Frühjahrstagungmit. Die wöchentliche Gesamtauflage geht um 2,3 Prozent leicht zurückund liegt nun bei 86,9 Millionen Exemplaren."Die Entwicklung des deutschen Anzeigenblattmarktes zeigt, dasswir in Zeiten des Wandels stabil sind und wachsen", so Eggers. DasUmsatzplus für das Jahr 2016 sei auch ein Beleg für die zunehmendeBedeutung der Gattung.Dazu passt, dass die aktuelle Studie "Anzeigenblatt Qualität" denWochenblättern eine gestiegene Leser-Blatt-Bindung bescheinigt. DieseBindung der Leser zu ihrem Anzeigenblatt spiegelt sich auch im Erfolgder Werbekunden wider. "Unsere Werbekunden stellen immer wieder fest,dass Ihre Werbung im Wochenblatt unmittelbar wirkt", betont Eggers.Sorgen machen der Branche jedoch die hohen Kostensteigerungen."Leider zehren die durch den Mindestlohn verursachten erheblichenKostensteigerungen in der Zustellung das Umsatzplus der Branche zueinem Großteil auf", erklärt der BVDA-Geschäftsführer. Oftmals seiendie Kostensteigerungen sogar höher als die Umsatzgewinne. "Deshalbsind wir sehr froh, dass die Talfahrt der Preise beendet zu seinscheint und die Qualität der Blätter hinsichtlich Redaktion undZustellung gewürdigt wird."Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA) ist dieSpitzenorganisation der Anzeigenblattverlage in Deutschland. Dem BVDAgehören 222 Verlage mit insgesamt 886 Titeln und einer Wochenauflagevon 64,7 Millionen Exemplaren an. Damit repräsentiert der BVDA rund75 Prozent der Gesamtauflage der deutschen Anzeigenblätter.