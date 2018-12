Umsatz im Dienstleistungsbereich im 3. Quartal 2018 um 4,6 % höher als im Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Die Umsätze in ausgewähltenDienstleistungsbereichen lagen im dritten Quartal 2018 kalender- undsaisonbereinigt um 4,6 % höher als im dritten Quartal 2017. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen weitermitteilt, stiegen sie im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 %. Diesaisonal bereinigte Zahl der Beschäftigten in allen ausgewähltenDienstleistungsbereichen nahm im Vergleich zum Vorjahresquartal um1,9 % zu, im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 %.Etwa jeder fünfte in Deutschland Beschäftigte ist in denausgewählten Dienstleistungsbereichen der Konjunkturstatistik tätig.Die dazu gehörenden Branchen erbringen zusammen rund ein Drittel derBruttowertschöpfung im unternehmerischen - das heißt nichtstaatlichen- Dienstleistungssektor in Deutschland.Den größten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal gab es -kalender- und saisonbereinigt - bei den Informationsdienstleistungenmit +16,9 %, wobei der Teilbereich Datenverarbeitung, Hosting,Webportale mit +20,0 % besonders stark zulegte.Informationsdienstleistungen zählen zu den Dienstleistungen derInformation und Kommunikation, deren Umsatz kalender- undsaisonbereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,2 % stieg undderen Beschäftigtenzahl saisonbereinigt um 4,6 % zunahm.Die ausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen Unternehmen in denBereichen:* Verkehr und Lagerei (zum Beispiel Verkehr auf Straße und Schiene,Schifffahrt, Luftfahrt, Lagerei sowie sonstige Dienstleistungen fürden Verkehr, wie der Betrieb von Bahn- und Flughäfen sowie Post-,Kurier- und Expressdienste)* Information und Kommunikation (zum Beispiel Verlagswesen,Herstellung / Verleih / Vertrieb von Filmen und Musik, Kinos,Rundfunkveranstalter, Telekommunikation sowieInformationsdienstleistungen)* Freiberufliche und technische Dienstleistungen (zum BeispielRechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Architektur- undIngenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung,Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung, Design, Fotografiesowie Dolmetschen)* Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermittlungund Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros und Reiseveranstalter,private Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung, Detekteien,Call-Center sowie Messe- und Kongressveranstalter).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Dienstleistungsstatistiken,Telefon: +49 (0) 611 / 75 85 88,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell