Umsatz im Bauhauptgewerbe im März 2021: - 0,4 % zum März 2020 / Zahl der Beschäftigten um 1,6 % gegenüber Vorjahresmonat gestiegen

WIESBADEN (ots) - Umsatz im Bauhauptgewerbe, März 2021-0,4 % zum VorjahresmonatBeschäftigte im Bauhauptgewerbe, März 2021+1,6 % zum VorjahresmonatDer Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im März 2021 um 0,4 % gegenüber März 2020 gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten um 1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Umsatz im Bauhauptgewerbe lag in den ersten drei Monaten 2021 mit -9,4 % gegenüber dem vergleichbaren Vor-jahreszeitraum auf einem niedrigeren Niveau. Dies ist auf das Wieder-anheben der Mehrwertsteuersätze zum 1. Januar 2021 zurückzuführen: Größere Schlussrechnungen wurden bereits im Dezember 2020 gestellt und nicht wie sonst üblich im Januar und Februar. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2021 um 1,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal.Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stieg der Umsatz in der Zimmerei mit 8,8 % sowie im Gewerk "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten" (z. B. Betonarbeiten) mit 6,4 % am stärksten, während es beim Bau von Straßen und Bahnverkehrs-strecken mit -4,8 % den größten Umsatzrückgang gegenüber März 2020 gab.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse beziehen sich auf alle Betriebe des Bauhauptgewerbes. Weitere methodische Hinweise bieten die Erläuterungen zur Statistik und die Qualitätsberichte zum Baugewerbe.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle 44151-0001 (Umsatz, Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im BauhauptgewerbeTelefon: +49 (0) 611 / 75 47 33www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell