Umsatz im Bauhauptgewerbe im März 2017: + 14,3 % zum Vorjahresmonat

Im März 2017 waren die Umsätze imBauhauptgewerbe um 14,3 % höher als im März 2016. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weitermitteilt, waren zugleich im März 2017 im Bauhauptgewerbe 3,3 % mehrBeschäftige tätig als im Vorjahresmonat.Der kräftige Umsatzanstieg zeigte sich in allen Bereichen desBauhauptgewerbes. So verbuchten im März 2017 fast alleWirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes ein zweistelliges Umsatzplusgegenüber dem Vorjahr. Dank dieses Anstiegs konnten die Baubetriebeim ersten Quartal 2017 insgesamt einen Umsatzzuwachs von 7,5 %erzielen.Im Tiefbau erhöhte sich der Umsatz im März 2017 imVorjahresvergleich mit + 18,6 % etwas stärker als im Hochbau (+ 13,6%).Methodische Hinweise:Das Bauhauptgewerbe ist geprägt durch eine Vielzahl von kleinenBetrieben, die in der Summe eine wichtige Rolle für die Darstellungder konjunkturellen Entwicklung spielen. Um diese wichtige Gruppeebenfalls mit in die Betrachtung zu nehmen, werden die Daten desMonatsberichts im Bauhauptgewerbe, die lediglich Betriebe mit 20 undmehr tätigen Personen erfasst, um Verwaltungsdaten für die Betriebemit weniger als 20 Beschäftigten ergänzt. Die Verwaltungsdatenumfassen Umsatzdaten der Finanzverwaltung und Beschäftigtendaten derBundesagentur für Arbeit. Das Ergebnis dieses so genannten Mixmodellsentspricht praktisch einer Totalzählung. Die Anwendung des Mixmodellszielt darauf ab, die Darstellung der konjunkturellen Entwicklung imBauhauptgewerbe zu vervollständigen und damit die Aussagefähigkeit,Relevanz und Belastbarkeit der Ergebnisse zu verbessern.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.