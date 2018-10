Umsatz im Bauhauptgewerbe im Juli 2018: +9,9 % zum Juli 2017

Wiesbaden (ots) - Im Juli 2018 waren die Umsätze imBauhauptgewerbe um 9,9 % höher als im Juli 2017. Dabei ist zubeachten, dass aktuell das Preisniveau für Bauleistungen deutlichüber dem Niveau des Vorjahres liegt. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren imJuli 2018 im Bauhauptgewerbe 2,4 % mehr Beschäftigte tätig als imVorjahresmonat.Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchtenUmsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Hochbau waren die Umsätze imJuli 2018 um 5,7 % und im Tiefbau um 16,9 % höher als im Juli 2017.Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamtenBauhauptgewerbes entwickelten sich die Umsätze im Bau von Straßen undBahnverkehrsstrecken mit +21,0 % sowie im Rohrleitungstiefbau,Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +19,7 % am stärksten. Dengeringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig "Sonstigespezialisierte Bautätigkeiten anderweitig nicht genannt" (zumBeispiel Gerüstbau) mit +5,6 % gegenüber Juli 2017.Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten 2017 stieg der Umsatz imBauhauptgewerbe in den ersten sieben Monaten 2018 um 6,6 %. Die Zahlder Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,5 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im BauhauptgewerbeTelefon: +49 (0) 611 / 75 47 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell