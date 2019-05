Umsatz im Bauhauptgewerbe im Februar 2019: +10,9 % zum Februar 2018

Wiesbaden (ots) - Im Februar 2019 waren die Umsätze imBauhauptgewerbe um 10,9 % höher als im Februar 2018. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weitermitteilt, waren im Februar 2019 im Bauhauptgewerbe 3,2 % mehrBeschäftige tätig als im Vorjahresmonat.Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchtenUmsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Diese Steigerungen können aufdie weiterhin sehr stabile Lage der Auftragseingänge imBauhauptgewerbe zurückgeführt werden, die sich in den MonatenDezember 2018 bis Februar 2019 auf Rekordniveau bewegten. Im Tiefbaustiegen die Umsätze im Februar 2019 um 16,8 % und im Hochbau um 7,0 %im Vergleich zum Februar 2018. Unter den umsatzstärkstenWirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegendie Umsätze beim Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbaumit +23,4 % sowie beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit+22,0 % am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es imWirtschaftszweig "Sonstiger Tiefbau" (zum Beispiel Wasserbau) mit+7,2 % gegenüber Februar 2018.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell