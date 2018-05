Umsatz im Bauhauptgewerbe im Februar 2018: + 10,5 % zum Februar 2017

Wiesbaden (ots) - Im Februar 2018 waren die Umsätze imBauhauptgewerbe um 10,5 % höher als im Februar 2017. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weitermitteilt, waren im Februar 2018 im Bauhauptgewerbe 3,0 % mehrBeschäftige tätig als im Vorjahresmonat.Im Hochbau stiegen die Umsätze im Februar 2018 um 7,4 % und imTiefbau um 10,5 % im Vergleich zum Februar 2017. AlleWirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse imVorjahresvergleich. Am stärksten stiegen die Umsätze imWirtschaftszweig Dachdeckerei und Bauspenglerei mit + 18,4 % sowie imGewerk Zimmerei und Ingenieurholzbau mit + 15,5 %. Den geringstenUmsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig Sonstiger Tiefbau (+ 2,8 %gegenüber Februar 2017).Eine methodische Kurzbeschreibung und weitere Informationen liegenim Themenbereich Baugewerbe vor. Basisdaten und lange Zeitreihen zumBauhauptgewerbe können über die Tabelle 44151-0001 (Umsatz,Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unter der RubrikKonjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Benjamin Deißroth, Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell