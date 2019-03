Umsatz im Bauhauptgewerbe im Dezember 2018: +5,9 % zum Vorjahresmonat / Jahresumsatz 2018 um 8 % höher als im Vorjahr

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - Im Dezember 2018 waren die Umsätze imBauhauptgewerbe um 5,9 % höher als im Dezember 2017. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weitermitteilt, waren im Dezember 2018 im Bauhauptgewerbe 2,9 % mehrBeschäftige tätig als im Vorjahresmonat.Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchtenUmsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Tiefbau waren die Umsätze imDezember 2018 um 11,1 % und im Hochbau um 4,0 % höher als im Dezember2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb desgesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze beimRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +17,4 % sowiebeim Bau von Straßen mit +9,5 % am stärksten. Den geringstenUmsatzzuwachs gab es im Gewerk Dachdeckerei und Bauspenglerei mit+1,0 % gegenüber Dezember 2017.Mit einem Anstieg von 8,0 % gegenüber 2017 hat sich im Jahr 2018der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe zum sechsten Mal in Folge erhöht.Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes konnten imVorjahresvergleich Umsatzzuwächse verzeichnen. Die Zahl derBeschäftigten stieg im Jahr 2018 um 2,5 % gegenüber dem Jahr 2017.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell