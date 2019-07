Umsatz im Bauhauptgewerbe im April 2019: +12,5 % zum April 2018

Wiesbaden (ots) - Im April 2019 waren die Umsätze imBauhauptgewerbe um 12,5 % höher als im April 2018. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weitermitteilt, stieg außerdem die Zahl der Beschäftigten um 2,4 %gegenüber dem Vorjahresmonat.Nahezu alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchtenzweistellige Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Diese Steigerungenkönnen auf die weiterhin sehr stabile Lage der Auftragseingänge imBauhauptgewerbe zurückgeführt werden, die sich in den MonatenDezember 2018 bis April 2019 auf Rekordniveau bewegten. Im Tiefbauerhöhten sich die Umsätze im April 2019 um 12,9 % und im Hochbau um11,6 % gegenüber April 2018. Unter den umsatzstärkstenWirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegendie Umsätze im Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit +22,0 % sowiebeim Bau von Straßen mit +16,6 % am stärksten. Den geringstenUmsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig "Sonstiger Tiefbau" (zumBeispiel Wasserbau) mit +3,8 % gegenüber April 2018.Methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zurStatistik und in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe. Basisdatenund lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle44151-0001 (Umsatz, Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Onlinesowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Presse/DE/Pressesuche_Formular zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Bauhauptgewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell