Umsatz im Bauhauptgewerbe im April 2018: + 9,8 % zum April 2017

Wiesbaden (ots) - Umsatz im Bauhauptgewerbe im April 2018: + 9,8 %zum April 2017Im April 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 9,8 % höherals im April 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im April 2018 imBauhauptgewerbe 2,4 % mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat.Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchtenUmsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Hochbau waren die Umsätze imApril 2018 um 6,1 % und im Tiefbau um 13,9 % höher als im April 2017.Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamtenBauhauptgewerbes entwickelten sich die Umsätze im Bau von Straßen mit+ 13,0 % sowie im Gewerk Dachdeckerei und Bauspenglerei mit + 12,5 %am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Gewerk Zimmereiund Ingenieurholzbau (+ 7,5 % gegenüber April 2017).Im Vergleich zu den ersten vier Monaten 2017 stieg der Umsatz imBauhauptgewerbe in den ersten vier Monaten 2018 um 6,6 %. Die Zahlder Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,7 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.