Umsatz im Ausbaugewerbe im 3. Quartal 2019: +6,4 % zum Vorjahresquartal

Wiesbaden (ots) - Im 3. Quartal 2019 stiegen die Umsätze im Ausbaugewerbe um 6,4% gegenüber dem 3. Quartal 2018 und damit zum 17. Mal (seit dem 3. Quartal 2015)in Folge. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissenweiter mitteilt, waren im 3. Quartal 2019 im Ausbaugewerbe 1,3 % mehrBeschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Quartalen 2019stieg der Umsatz um 6,1 % und die Zahl der Beschäftigten um 1,6 % gegenüber denersten drei Quartalen 2018.Umsatzzuwächse verbuchten alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes. In derBauinstallation stiegen die Umsätze im 3. Quartal 2019 um 7,7 % gegenüber demVorjahreszeitraum. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges gab es bei derElektroinstallation mit +8,3 % das stärkste Umsatzwachstum.Im sonstigen Ausbau nahm der Umsatz im 3. Quartal 2019 gegenüber dem 3. Quartal2018 um 4,2 % zu. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges stiegen die Umsätze in derFußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei mit +5,1 % am stärksten.Eine methodische Kurzbeschreibung und weitere Informationen liegen imThemenbereich Baugewerbe vor.