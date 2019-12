Umsätze in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft 2018 um 13,2 % höher als im Vorjahr / Anstiege auch bei Investitionen (+17,5 %) und Zahl der Beschäftigten (+3,8 %)

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 haben die Unternehmen der Energie-, Wasser- undEntsorgungswirtschaft mit 20 und mehr Beschäftigten einen Umsatz von 615,3Milliarden Euro erzielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basisvorläufiger Daten weiter mitteilt, war das ein Plus von 13,2 % gegenüber 2017.Damit ist der Umsatz im zweiten Jahr in Folge gestiegen (2017: +6,6 %). DieInvestitionen in Sachanlagen (zum Beispiel Maschinen, Grundstücke mit Bautenoder Werkzeuge) fielen 2018 mit 18,4 Milliarden Euro um 17,5 % höher aus als2017. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten um 3,8 % auf rund 469000.Mit 488,1 Milliarden Euro wurden knapp 80 % des Gesamtumsatzes in derElektrizitätsversorgung erzielt. Dort stiegen die Umsätze 2018 um 12,9 %gegenüber dem Vorjahr. In der Gasversorgung, die mit einem Anteil von knapp 11 %am Gesamtumsatz die zweitstärkste Branche in der Energie-, Wasser- undEntsorgungswirtschaft ist, stiegen die Umsätze um 22,7 %.Mit einem Volumen von 10,7 Milliarden Euro wurden in der Elektrizitätsversorgungzudem knapp 58 % der gesamten Investitionen in der Energie-, Wasser- undEntsorgungswirtschaft getätigt. Knapp 15 % der Gesamtinvestitionen entfielen aufdie Abwasserentsorgung, knapp 9 % auf die Wasserversorgung.Gemessen am Umsatz lag der Anteil der Investitionen mit 3,0 % nahezu aufVorjahresniveau (2017: 2,9 %). Die in Relation zum Umsatz höchsten Investitionengab es in der Abwasserentsorgung (30,9 %) und der Wasserversorgung (18,8 %). Inder Elektrizitätsversorgung war die Investitionsquote mit 2,2 %unterdurchschnittlich.Die höchsten Beschäftigtenzuwächse gab es in den Wirtschaftsbereichen Sammlungvon Abfällen (+11,1 %) sowie Rückgewinnung (+9,8 %). In derElektrizitätsversorgung, in der im Jahr 2018 fast jeder zweite Beschäftigtetätig war (44,5 %), stieg die Zahl der Beschäftigten um 2,1 %.Lange Zeitreihen zur Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft biseinschließlich Berichtsjahr 2017 können über die Tabellen 43221-0001 und43211-0001 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden. DetaillierteAngaben für das Berichtsjahr 2018 liegen bis spätestens Juni 2020 vor.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Energie, Ver- und Entsorgungswirtschaft, Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 99,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4473388OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell