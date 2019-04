Umpqua: Was war das denn?

Für die Aktie Umpqua stehen per 03.04.2019, 01:00 Uhr 16,97 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Umpqua zählt zum Segment "Regionalbanken".

Wie Umpqua derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Umpqua weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,09 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 2,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,35 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Sentiment und Buzz: Umpqua lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Umpqua in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Umpqua liegt bei einem Wert von 10,04. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 24,1) unter dem Durschschnitt (ca. 58 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Umpqua damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.