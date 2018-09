Stuttgart (ots) -Es war ein echter Traumstart für das charmante Familienmusical"Annie" der Stuttgarter Off Broadway Theater Company (STOBTC) in derneuen In-Location "Wizemanns" im Norden der baden-württembergischenLandeshauptstadt: Nach einer gelungenen Vorstellung, bei dem derFunke von Anfang weg übersprang auf die großen und kleinen Zuschauerin der Halle, gab es nur strahlende Gesichter auf und vor der Bühne.Vor allem die vielen jungen Nachwuchskünstler - in erster Linieaus der Talentschmiede der "Jungen Akademie Stuttgart" inStuttgart-Vaihingen rekrutiert - verstanden es, mit ihremleidenschaftlichen und unbeschwerten Spiel und Gesang diePremierengäste in ihren Bann zu ziehen. Das zwölfköpfigeLive-Orchester sorgte mit Ohrwurm-Hits wie "Das Leben stinkt","Morgen" oder "Vielleicht" für den musikalischen Rahmen derAufführung, ein zum herben Industrie-Charme der Location perfektpassendes Bühnenbild sowie authentisch anmutende 30er-Jahre Outfitstaten ein Übriges, um für Begeisterung bei den Zuschauern zu sorgen.Tosender Applaus, stehende Ovationen und eine rauschendePremierenfeier waren der absolut verdiente Lohn für die überzeugendeLeistung aller, die an dieser Produktion beteiligt sind. Denn nebenden vielen Kinderdarstellerinnen und -darstellern präsentieren sichbekannte und beliebte Musicalstars wie Uwe Kröger, Hannes Stafflerund Kevin Tarte (in der Rolle des Milliardärs Warbucks), MaryanneKelly und Brigitte Oelke (die hinreißend schlampigePremieren-Waisenhausleiterin Hannigan), Joanna Fee Würz (als Grace),Vera Bolten und Lucy Scherer (als Lily) oder DMJ (als Rooster) in derberührenden Geschichte um Amerikas berühmtestes Waisenkind, das nachseinen Eltern sucht und dabei so manche Überraschung erlebt. Rund 65Shows sollen in der Schwabenmetropole laufen Million ist in derStuttgarter Musical-Szene kein Unbekannter. Als Gründer der "JungeAkademie Stuttgart (JAS)" hat er es verstanden, in denzurückliegenden zehn Jahren ein ganzes Bündel an kreativ wirkendenFirmen unter diesem Label zu vereinen.Es ist das erste Mal, dass eine professionell aufgebaute OffBroadway-Produktion in Stuttgart mit einem so großen Kinder-Cast anden Start geht, schon wegen den zu Recht hohen Anforderungen desJugendschutzgesetzes ist er mit etwa 50 Kindern besetzt. Insgesamtfünf Annies stehen im Wizemann bis Anfang März auf der Bühne, amPremieren-Abend war es Christian Million's zwölfjährige TochterMarie-Sophie, die das Waisenmädchen überzeugend darstellte. Abernahezu der gesamte Kindercast war gekommen, um bei der Premiere dieauf der Bühne agierenden Freunde spielen zu sehen und nach der Showlautstark zu feiern!Doch zuvor lief viel (Lokal-)Prominenz über den roten Teppich,Stars und Sternchen posierten vor der knallroten Sponsorenwand vordem Eingang zur Location, auch "Annie"-Schirmherrin BettyTaube-Günter von "Germany's next Topmodell" war mit von der Partie.Sie hat, wie sie sagt, selbst Waisenhaus-Erfahrung, weshalb Ihr dieStory ganz besonders nahegehe. Unter den illustren Premieren-Gästenwaren auch Taube-Günters GNTM-Kollegin und Gewinnerin 2018 ToniDreher-Adenuga, die aus Stuttgart stammt, Sängerin Jenny Marsala unddie Sänger Yahya Salman und Trevor Jackson, Travestie-Star WommyWonder, der schwäbische Entertainer Michael Gaedt, Turnstar MarcelNguyen und SWR-Fernsehmoderatorin Tatjana Geßler."Annie" ist nach über 3200 Vorstellungen in den 70er und90er-Jahren am New Yorker Broadway in Stuttgart angekommen undschickt sich an, sich hier in die Herzen des durchausMusicalerfahrenen Publikums zu spielen - wo es sich in den kommendenfünf Monaten nicht zuletzt gegen die übermächtigenMusical-Produktionen der Stage Entertainment durchsetzen muss. Doches gibt noch einen weiteren Unterschied zu den Massenproduktionen aufden Fildern: die STOBTC ist eine auf Gemeinnützigkeit ausgelegteCompany, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendlichezu fördern und auf professionelle Art und Weise zu befähigen, inMusiktheatern mitwirken zu können. Zu diesem Gedanken passt dieKooperation mit dem "SOS Kinderdorf e.V.", der von jedem verkauften"Annie"-Ticket 1 Euro für seine Projekte in Baden-Württemberg erhält.Pressekontakt:Gaby S. BlumRedaktionsbüroPR- & Öffentlichkeitsarbeit________________________________________Neuweiler Weg 1271111 WaldenbuchTel. 0172/7176321E-mail: redaktionblum@aol.comOriginal-Content von: Stuttgarter Off-Broadway Theater Company, übermittelt durch news aktuell