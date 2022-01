Umicore-Aktie: Hässliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Umicore":

Am gestrigen Handelstag konnten die Bären von Umicore noch einmal zeigen, wer das Sagen hat. So kam es zum Unterschreiten der Support-Area von etwa 34,65 EUR. Damit ist ein neues Tief erreicht und neue Tiefpunkte zeigt auch immer einen intakten Abwärtstrend auf. Bereits im November letzten Jahres zeichnete sich ein deutliches Unterschreiten der relevanten Trendindikation ab. In diesem Moment drehte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung