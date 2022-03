Umicore-Aktie: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Umicore":

Umicore veröffentlicht keine Finanzdaten für das 3. Quartal, und der Jahresbericht 2021 wurde erst nach Redaktionsschluss am 16. Februar veröffentlicht. Aber es gab doch ein paar interessante Neuigkeiten. So gründen Umicore und Volkswagen (1105) ein Joint Venture (JV), um Kathodenmaterialien und deren Vorprodukte in Europa herzustellen. VW sichert damit die eigene Zellproduktion ab. Gleichzeitig will der Konzern dazu beitragen, eine nachhaltige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung