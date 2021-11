Umicore-Aktie: Der Abwärtstrend wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Umicore":

Das Oktoberhoch war knapp oberhalb des 50-Tagedurchschnitts ausgebildet worden. Er wurde in der ersten Novemberwoche noch einmal attackiert. Insgesamt scheiterten die Bullen jedoch erneut an diesem Hindernis. Die Konsequenz war eine steile Abwärtsbewegung. Sie setzte sich am Freitag zunächst mit einer Kurslücke zwischen 43,88 und 43,30 Euro fort. Anschließend fiel der Kurs auf ein neues Tief bei 42,21 Euro zurück.

