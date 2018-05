Umgang mit Alzheimer-Patienten: Feste Abläufe helfen Patienten und Angehörigen

Düsseldorf (ots) - Bei der Alzheimer-Krankheit ist bereits ineinem frühen Stadium das Kurzzeitgedächtnis betroffen. Deshalb hilftden Patienten das Festhalten an bekannten Handlungsroutinen undAbläufen. Das empfiehlt die gemeinnützige Alzheimer ForschungInitiative e.V. (AFI) in ihrem kostenlosen Ratgeber "Leben mit derDiagnose Alzheimer", der unter der Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0oder www.alzheimer-forschung.de/diagnose-alzheimer bestellt werdenkann.Was für den Erkrankten in der Vergangenheit wichtig war, sollte solange wie möglich in dieser Form aufrechterhalten werden. Denn festeAbläufe - zum Beispiel beim Anziehen - können das Gefühl fürSicherheit und Vertrauen stärken. "Menschen mit Alzheimer solltenermutigt werden, sich selbst anzukleiden, so lange sie dazu in derLage sind. Aber da die Wahl der Kleidung und die Reihenfolge beimAnziehen oft schwierig sind, sollten Angehörige die Kleidung vorherzurechtlegen", empfiehlt die AFI in ihrem Ratgeber.Komplexere Handlungen sollten möglichst in kleinen Schrittenvorbereitet und umgesetzt werden, um nicht für Unruhe zu sorgen. Beieinem stufenweisen Vorgehen behält der Patient eher den Überblicküber die Situation und Gefühle der Angst und Panik können vermiedenwerden. Das kann beispielsweise bei der Körperpflege helfen. Hier istes das Beste, die Aufmerksamkeit immer auf die aktuelle Aufgabe zurichten.Bestellinformation: Der Ratgeber "Leben mit der DiagnoseAlzheimer" kann bestellt werden bei der Alzheimer ForschungInitiative e.V., Kreuzstr. 34, 40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 -86 20 66 0; Webseite: www.alzheimer-forschung.de/diagnose-alzheimerKostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/B1k5lhWeitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit:https://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/wasistalzheimer/Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über9,2 Millionen Euro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber undBroschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell