Umfrageergebnisse: Pixum hat die zufriedensten Kunden unter den Online-Fotoservices (FOTO)

Köln (ots) -Zufriedene Kunden sind für jedes Unternehmen unbezahlbar.Basierend auf verschiedenen Bewertungen seines Shops und seinesKundenservices darf sich der Online-Fotoservice Pixum freuen, diezufriedensten Kunden seiner Branche zu haben. Dies belegen aktuellgleich fünf unabhängige Institute bzw. Fachzeitschriften inrepräsentativen Umfragen: Allen voran der renommierte TÜV Rheinland,das Deutsche Institut für Service-Qualität zusammen mit demNachrichtensender n-tv und die Zeitschrift TESTBILD. WeitereTop-Bewertungen erhält Pixum in der Erhebung des F.A.Z.-Instituts fürManagement-, Markt- und Medieninformationen sowie in derKundenumfrage von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit ServiceValue.Wer mit Blick auf die bald anstehenden Weihnachtseinkäufe sichergehen möchte, neben ausgezeichneter Qualität auch den besten Servicezu erhalten, ist bei Pixum an der richtigen Adresse. In unabhängigenUntersuchungen von gleich fünf Instanzen erhält Pixum Bestnoten undim Vergleich mit relevanten Marktbegleitern sogar mehrfach den 1.Platz für den Bereich Service.In einer kürzlich durchgeführten Umfrage des TÜV Rheinlands zumThema Kundenservice vergeben die fast 1.000 Studienteilnehmer dieDurchschnittsnote "sehr gut" (1,35). Die befragten Kunden loben nebender Zuverlässigkeit und Kompetenz vor allem auch die Freundlichkeitdes Pixum Kundenservice, wie Kundenstimmen aus der Auswertungbelegen:"Der superschnelle Kundenservice ist einmalig und mein Hauptgrundbei Pixum zu bleiben.""Ich bin absolut zufrieden. Sagenhaft, wie humorvoll dieMitarbeiter trotz Alltagsstress sind."Thomas Retzkowski, Leiter Pixum Kundenservice, ist besonders stolzauf die gewonnenen Auszeichnungen: "Wir freuen uns riesig, dass wirunseren Kunden Tag für Tag so zuverlässig und kompetent weiterhelfenkönnen. Von kleineren bis zu komplexen Anliegen haben wir immer einoffenes Ohr und sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es auchsind."Besonders erfreulich für Pixum ist die erneute Auszeichnung desDeutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und desNachrichtensenders n-tv. Im Rahmen einer repräsentativenVerbraucherumfrage wurden die besten deutschen Online-Shops 2019ermittelt. Auch in diesem Jahr erhält Pixum bereits zum 5. Mal inFolge den 1. Platz in der Teilkategorie "Kundenservice".Weitere Informationen zum Pixum Kundenservice gibt es unter:https://www.pixum.de/serviceAlle Umfrageergebnisse finden sich hier:TÜV Rheinlandhttp://m.certipedia.com/?id=0000069825&locale=deDISQ/n-tvhttps://disq.de/2019/20190919-Online-Shop-Preis-Fotoanbieter.htmlTESTBILDhttp://ots.de/Xc8ie3F.A.Z. Instituthttps://www.faz.net/asv/deutschlands-beste-berater-kundenberater/DEUTSCHLAND TESThttp://ots.de/ZpZej7Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell