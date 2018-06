--------------------------------------------------------------Download Präsentationhttp://ots.de/VUEN5E--------------------------------------------------------------Rotterdam (ots) -Im Zeitalter der Digitalisierung nutzen nur 11 Prozent derbefragten (potentiellen) Anleger in ihrer privaten Vermögensanlageeine rein digitale Beratung durch Robo-Advisor & Co. Der Grund:mangelndes Vertrauen. Jeder Zweite (47 Prozent der Befragten)allerdings wünscht sich für die Zukunft ein hybrides Modell, daspersönliche Beratung und digitale Möglichkeiten kombiniert. Das zeigteine im April vom Forschungsinstitut YouGov durchgeführteOnline-Zielgruppen-Befragung, die vom Finanz-Softwareanbieter OrtecFinance und der Unternehmensberatung concedro in Auftrag gegebenwurde.Die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) verzichtet ganz aufBeratung, wenn sie sich zum Thema private Vermögensanlage informiert.Sie recherchieren ausschließlich selbst (45 Prozent) oder gar nicht(15 Prozent). "Offenbar bietet Beratung den Kunden nicht genügendMehrwert", sagt Ton Kentgens vom niederländischenFinanz-Softwareanbieter Ortec Finance. Allerdings zählt rund einDrittel der Befragten zu den "Kombinierern", das heißt, sieinformieren sich selbst und ziehen zusätzlich Beratung (digital oderpersönlich) heran. "Wir nennen diese Zielgruppe 'hybride Nutzer'",ergänzt Kentgens. Von denjenigen, die Beratung in Anspruch nehmen,greifen 88 Prozent ausschließlich oder zusätzlich auf persönlicheBeratung zurück. Nur eine Minderheit von 11 Prozent nutztausschließlich digitale Beratung zum Beispiel durch einenRobo-Advisor. "Den Befragten fehlt das Vertrauen in rein digitaleTechnologien. Knapp zwei Drittel der Teilnehmer vertrauen digitalerBeratung nicht", sagt Frederik Lutterbeck, Business Expert bei derUnternehmensberatung concedro.Individualität der Beratung: Nachholbedarf bei Angabe von Zielenund Risikoeinstellung"Die Beratung - egal ob digital oder persönlich - sollte sichimmer um die individuellen Ziele des Kunden drehen", sagt Kentgens.In der Realität sieht es anders aus: Fast die Hälfte (46 Prozent) derbefragten Beratungskunden hatten keine Möglichkeit, imBeratungsprozess individuelle Ziele anzugeben. "Hier herrscht ganzklar Nachholbedarf. In der persönlichen und auch in der digitalenBeratung durch beispielsweise einen Robo-Advisor ist einzielbasierter Ansatz das A und O", fügt Kentgens hinzu. ÄhnlicheLücken klaffen laut Umfrageergebnissen, wenn Kundenberater oderdigitale Anbieter ein Risikoprofil erstellen: Gerade einmal einDrittel der befragten Beratungskunden (37 Prozent) wurde nach ihrerRisikobereitschaft gefragt, davon konnten die meisten (32 Prozent)nur einmalig, am Anfang der Beratung, ihre Risikoeinstellungfestlegen. "Es reicht nicht, wenn Kunden nur ein einziges Mal nachihrer Risikobereitschaft gefragt werden. Sie sollte in regelmäßigenAbständen aktualisiert werden. Darüber hinaus kann ein Kunde eineunterschiedliche Risikoeinstellung je nach Ziel haben. Deshalb solltedas Risikoprofil für jedes Ziel einzeln angelegt werden", sagtKentgens. So möchte ein Kunde zum Beispiel kurzfristig für dasStudium seiner Kinder sparen und gleichzeitig auf lange Sicht fürseine Altersvorsorge Geld anlegen. Um dabei ein kurzfristiges Zielwie die Studienfinanzierung zu erreichen, muss der Kunde eineentsprechend höhere Risikotoleranz mitbringen.Modell der Zukunft: Hybride Beratung mit zielbasierterFinanzplanungZur echten zielbasierten Finanzplanung gehört laut Kentgens auchdas laufende Monitoring der Vermögensanlage. Der Kunde sollte immerauf dem aktuellsten Stand sein im Hinblick auf seine Zielerreichung.Doch nicht einmal jeder Dritte (28 Prozent) der befragtenBeratungskunden erhielt einen Gesamtüberblick über seinevoraussichtliche Zielerreichung. "Echte zielbasierte Finanzplanungist technisch schon längst möglich, entscheidend ist diedahinterstehende Software - egal ob in einer Filialbank oder beiRobo-Anbietern", ergänzt Kentgens. Zudem beweisen dieStudienergebnisse, dass eine Diskrepanz zwischen heutiger Realitätund Wunsch in der Zukunft herrscht. Denn lediglich 37 Prozent derBefragten nehmen heute Beratung in Anspruch, aber 76 Prozent wünschensich Beratung in der Zukunft. "Es gibt demnach ein großesBeratungspotenzial, das von Unternehmen genutzt werden sollte", sagtFrederik Lutterbeck von concedro. Auf die Frage, welche Formen derAnlageberatung sich die Kunden in Zukunft wünschen, folgte ein klaresErgebnis: In jedem Fall eine Kombination aus persönlicher unddigitaler Beratung (47 Prozent gaben dies an). "Wir glauben, dasssich in Zukunft ein hybrider Beratungsansatz durchsetzen wird, dermenschliche Expertise mit einem digitalen Tool kombiniert", erwartetTon Kentgens.Über die StudieBei der Online-Umfrage "Kundenbedürfnisse im Zeitalter digitalerVermögensverwaltung" wurden vom 05. bis 13. April 2018 1.029 Personenab 30 Jahren mit einem Haushaltsnettoeinkommen von mindestens 4.000EUR befragt. Die Umfrageteilnehmer gaben Auskunft über ihrInformations- und Beratungsverhalten, bewerteten Qualität undIndividualisierungsgrad der in Anspruch genommenen Kundenberatung,und beantworteten Fragen zur Vertrauenswürdigkeit digitaler bzw.persönlicher Beratungsangebote sowie zu Beratungsmodellen derZukunft.Über Ortec FinanceOrtec Finance ist ein weltweit agierender Anbieter vonTechnologie- und Beratungsservice für das Rendite- undRisikomanagement. Das niederländische Software-Unternehmen wurde imJahr 1981 in Rotterdam, dem Hauptsitz der Firma, gegründet undbeschäftigt derzeit rund 220 Mitarbeiter in London (Großbritannien),Toronto (Kanada), Amsterdam (Niederlande), Pfäffikon (Schweiz) undHongkong. Das Unternehmen betreut weltweit 350 Kunden aus den Bereichen Versicherung, Bankenwesen, Investment Management, Vermögensverwaltung und Pensions- und Rentenkassen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.ortec-finance.com Über concedro Die concedro GmbH ist eine auf die Finanzdienstleistungsindustrie spezialisierte Unternehmensberatung. Über ihre Berater kann concedro ihr langjähriges Branchen-Know-how und ihre Management-Erfahrungen zur Verfügung stellen.