Umfrage zur Fußball-Weltmeisterschaft: So denken die Deutschen über die WM

Berlin (ots) - Noch sind es sechs Tage bis zum Start derFußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni. Schon jetzt aber fiebern 41,9Prozent der Deutschen der WM entgegen. Viele werden das Turnier vomheimischen Sofa aus im Fernsehen verfolgen. Und obwohl die meistenDeutschen Jogi Löws Team die Daumen für die Titelverteidigungdrücken, rechnen vier von zehn mit dem vorzeitigen Aus. Das sindeinige der Ergebnisse, die das Verbraucherforum mydealz.de AnfangJuni bei einer Umfrage mit 3.500 Teilnehmern ermittelt hat. Diewichtigsten Aussagen zur Bedeutung der WM und zum Medien- undKonsumverhalten im Überblick.1. Neun von zehn Deutschen interessieren sich für die WMDie Fußballweltmeisterschaft in Russland ist das Mega-Event indiesem Jahr und lässt kaum einen Deutschen kalt. Gerade einmal jederZehnte der 3.500 von mydealz Befragten erklärte, dieWeltmeisterschaft (1,1 Prozent) oder Fußball generell (9,3 Prozent)interessiere ihn nicht. Jeder Zwölfte fremdelt noch ein wenig mit demTurnier und lässt sich "vielleicht mitreißen". Vier von zehnBefragtem (39,5 Prozent) wollen sich immerhin das "eine oder andereSpiel" ansehen und 41,9 Prozent antworten auf die Frage, ob sie dieWM interessiere mit "Ja absolut, ich fiebere dem Start schonentgegen".2. Acht von zehn Deutschen drücken Jogis Team die DaumenNoch hat das Team von Bundestrainer Jogi Löw keine Minute bei derWM gespielt, doch schon jetzt drücken acht von zehn Deutschen (81,9Prozent) der deutschen Nationalmannschaft die Daumen für dieTitelverteidigung: "Als Deutscher muss man schließlich zu seinem Teamhalten", bekannten 41,2 Prozent der 3.500 von mydealz Befragten. 40,7Prozent erklärten: "Es wäre schon schön, wenn wir wieder Weltmeisterwerden". Jeder Fünfundzwanzigste hält indes zu einer anderenNationalmannschaft (4,3 Prozent) und jeder Zehnte gibt sichdiplomatisch: "Nein, der Bessere soll gewinnen" antworteten 9,4Prozent auf die Frage, ob sie dem deutschen Team die Daumen für denGewinn der Fußball-WM drücken.3. 60 Prozent der Befragten glauben an die TitelverteidigungSo klar die Sympathien verteilt sind, so skeptisch sind viele, wasden Ausgang der WM angeht. Zwar glauben 65,9 Prozent der Befragten,dass das deutsche Team am 15. Juli in Moskau im Finale spielt. Nur60,0 Prozent halten aber einen Sieg für möglich. Jeder Siebte (14,6Prozent) rechnet sogar nur mit dem dritten Platz und jeder Zehnte(9,2 Prozent) befürchtet ein Aus im Viertelfinale. Immerhin: Dasssich das deutsche Team bei der WM blamieren wird, glauben diewenigsten. Nur 1,6 Prozent der Befragten denken, dass Deutschlandschon nach der Vorrunde ausscheidet.4. Den Gastgeber Russland sehen nur wenige in der FavoritenrolleNeben dem deutschen Team sehen viele Fußballfans auch dieNationalmannschaften von Frankreich (12,5 Prozent), Brasilien (7,3Prozent) und Spanien (6,8 Prozent) in der Favoritenrolle. Jederfünfzigste rechnet mit einem Triumph der Nationalmannschaften vonArgentinien (2,5 Prozent) und Portugal (1,8 Prozent). An einen Siegdes Gastgebers Russland glauben hingegen nur wenige. Nur 0,5 Prozentaller 3.500 Befragten sehen im russischen Team den zukünftigenWeltmeister.5. Neun von zehn Befragten verfolgen die WM in den MedienDie Fußball-Weltmeisterschaft ist ein Medienereignis. Nur jederfünfzigste von mydealz Befragte (2,6 Prozent) fährt eigens nachRussland, um ein Spiel live im Stadion zu sehen. Neun von zehnBefragten (89,8 Prozent) verfolgen die WM hingegen in den Medien.Wenig überraschend, wollen die meisten Fußballfans (86,1 Prozent) dieSpiele im Fernsehen sehen. Am zweithäufigsten - Mehrfachantwortenwaren bei dieser Frage möglich - informieren sich die Deutschenmithilfe von sozialen Netzwerken über den Spielverlauf (36,1Prozent), am dritthäufigsten mithilfe der Internetseiten vonTageszeitungen und Zeitschriften (30,4 Prozent). Das Radio findetsich nur auf Rang vier wieder: 20,4 Prozent verfolgen die Spiele imRadio.6. Experten-Talks und Interviews kommen bei 70 Prozent der Fans an"Das Spiel dauert 90 Minuten", stellte der frühere BundestrainerSepp Herberger einst fest. Recht hat er damit noch immer - auch wenndie Vor- und Nachberichte zum eigentlichen Spiel inzwischen klar anBeliebtheit gewonnen haben. Jeder Achte (12,9 Prozent) nutzt dieAnalysen und Interviews regelmäßig "um sich auf das Spieleinzustimmen", jeder Fünfte (21,5 Prozent) nutzt sie "bei wichtigenSpielen" und gut jeder Dritte (35,7 Prozent) schaltet ein, wenn esdie Zeit zulässt. Andere Medien nutzen 6,8 Prozent der Befragten, umsich am Spieltag über das Match zu informieren und nur knapp jederVierte (23,1 Prozent) interessiert sich nur für das Spiel.7. Abseits der Spiele sind Online-Medien die wichtigsteInformationsquelleWer sich abseits der Spiele über das WM-Geschehen informierenmöchte, nutzt hierfür vor allem die Internetseiten von Tageszeitungenund Zeitschriften. 50,5 Prozent der Befragten nennen sie alswichtigste Informationsquelle. Ähnlich hohe Werte erzielten bei derUmfrage einzig soziale Netzwerke (50,1 Prozent) und das Fernsehen(45,8 Prozent). Mithilfe des Radios (25,6 Prozent) hält sich hingegennur jeder Vierte rund um die WM auf dem Laufenden, mithilfe vongedruckten Zeitungen und Zeitschriften sogar nur jeder Fünfte (20,9Prozent).8. Die WM verbindet - nur 4,1 Prozent sehen die Spiele alleineDie Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur ein Medien-, sondernauch ein soziales Ereignis: Nur 4,1 Prozent der von mydealz Befragtenerklärten, die Spiele mit deutscher Beteiligung alleine zu sehen. 2,6Prozent verfolgen die Partien mit ihren Arbeitskollegen, 11,7 Prozentmit ihrem Partner und 22,3 Prozent mit der Familie. Mehr als jederZweite (51,6 Prozent) plant indes, sich die Spiele mit seinenFreunden anzusehen.9. Das Turnier verfolgen die meisten Deutschen vom Sofa ausSofas und Sessel haben in den nächsten Wochen Hochkonjunktur -zumindest bei Fußballfans: Gut jeder Dritte (36,7 Prozent) möchte dieSpiele der Fußball-Weltmeisterschaft überwiegend vom heimischen Sofaaus sehen, 23,4 Prozent verfolgen das Turnier meist zu Gast beiFreunden und 9,1 Prozent bei Familienangehörigen. In die Kneipe oderzu Public Viewing-Events zieht es indes nur wenige: Nur 6,5 Prozentwollen Fußball vor allem in der Kneipe gucken, 13,6 Prozent zieht esregelmäßig auf die Fanmeile. 7,8 Prozent gaben bei dermydealz-Umfrage hingegen an, sich gar kein Spiel angucken zu wollen.10. Fanmeilen locken nur noch jeden Dritten"Public Viewing" und Fanmeilen waren 2006 während der WM inDeutschland der Trend und haben für viele unvergessliche Bildergesorgt. Heute, zwölf Jahre später, haben Fanmeilen ihren Glanzweitgehend verloren. Nur noch 13,6 Prozent der Befragten wollendieses Jahr für mehrere Spiele eine der Fanmeilen besuchen und sagen:"Dort ist die Stimmung einfach am besten". 13,7 Prozent wollen sichdort "zumindest ein Spiel" angucken und weitere 3,1 Prozent würdennotgedrungen mitkommen, wenn ihre Freunde oder die Familie sie darumbitten. Ganze 69,8 Prozent bleiben den Fanmeilen dieses Jahr aberfern - und das aus verschiedenen Gründen: Für jeden Zehnten (9,3Prozent) ist die nächste Fanmeile schlicht zu weit weg. 6,9 Prozentfühlen sich dort nicht sicher und für 28,0 Prozent herrscht aufFanmeilen einfach "zu viel Trubel".11. Nur wenige Arbeitnehmer können das Spiel gegen Südkorea sehenDie Organisatoren der diesjährigen WM sind gnädig mit dendeutschen Fans: Die ersten beiden Gruppenspiele gegen Mexiko (17.Juni, 17 Uhr) und Schweden (23. Juni, 20 Uhr) finden am Wochenendestatt. Das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea wird allerdings am 27.Juni, einem Mittwoch, um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Ob siedas Match verfolgen können, wissen aktuell die wenigstenArbeitnehmer. 31,4 Prozent geben an, ihr Chef habe sich dazu nochnicht geäußert. 1,7 Prozent der Befragten dürfen Fußball amArbeitsplatz eigentlich erst ab dem Achtelfinale sehen. Und dieübrigen Befragten teilen sich in zwei etwa gleich große Lager: Gutjeder Vierte (26,4 Prozent) darf keinen Fußball im Büro sehen, gutjeder Fünfte (20,5 Prozent) darf die Spiele des deutschen Teams aufArbeit sehen. Jeder Zehnte (9,9 Prozent) hat sogar das Glück, dasssein Chef eigens eine Leinwand oder einen Fernseher im Büroaufstellen lässt.12. Knapp jeder Zweite hat kein Problem mit Russland alsGastgeberlandRussland steht spätestens seit der Annexion der Krim im März 2014wieder verstärkt in der Kritik. Die politischen Querelen wirken sichjedoch kaum auf die Laune der deutschen Fußball-Fans aus. Nur 13,5Prozent der von mydealz Befragten erklärten, ein Turnier wie dieFußball-WM dürfe nicht in einem Land wie Russland stattfinden. JederVierte (23,8 Prozent) mahnte, die FIFA hätte ihre bereits 2010getroffene Entscheidung noch einmal überdenken sollen. Jeder Achte(13,2 Prozent) hat, der Umfrage zufolge, keine Meinung zum Thema. Undganze 49,5 Prozent erklärten: "Ich finde, das sollte man trennen -Fußball ist Fußball und Politik ist Politik".13. Die WM wirkt sich kaum auf das Konsumklima ausUnternehmer, die auf ein Umsatzplus durch die WM hoffen, könntendieses Jahr enttäuscht werden. Zumindest plant kaum ein Verbraucher,mehr Geld als sonst auszugeben. Gefragt, ob sich ihre Ausgaben durchdie WM verändern werden, antworteten ganze 56,2 Prozent derUmfrageteilnehmer, sie würden genauso viel ausgeben wie sonst. 9,9Prozent können noch nicht einschätzen, ob sich ihre Ausgabenverändern werden und nur 3,1 Prozent erklärten, gegenüber einemnormalen Monat über 50 Prozent mehr ausgeben zu wollen. 6,1 Prozentplanen, zwischen 25 und 50 Prozent mehr auszugeben und jeder Fünfte(20,0 Prozent) rechnet mit Mehrausgaben in Höhe von bis zu 25Prozent. Immerhin: Der Anteil der Verbraucher, die während der WMweniger ausgeben als sonst, hält sich in Grenzen: Gerade einmal jederZwanzigste (4,8 Prozent) gibt "weniger" und jeder Fünfzigste (1,9Prozent) "deutlich weniger" aus als sonst.14. Vor allem Lebensmittelhändler und Gastronomen verdienen an derWMVon steigenden Ausgaben profitieren vor allem Anbieter vonGetränken und Lebensmitteln sowie Gastronomen. 55,7 Prozent derBefragten, die während der WM mehr ausgeben möchten, nennen "privateFußball-Partys" als Kostenfaktor und 46,8 Prozent rechnen mitMehrausgaben für "Kneipenbesuche". Ähnlich oft wurden bei dermydealz-Umfrage Fanartikel als Kostenfaktor genannt: Für sie möchtejeder Dritte mehr ausgeben als sonst. Jeder Achte (13,0 Prozent)plant zudem, sich extra für die WM einen neuen Fernseher oder Beamerzu kaufen und jeder Fünfzigste (2,0 Prozent) gibt mehr Geld aus, umvorm WM-Trubel in den Urlaub zu flüchten.15. Trikots von Thomas Müller, Marco Reus und Toni Kroos dürftenBestseller seinTrikots der deutschen Nationalmannschaft und speziell von ThomasMüller, Marco Reus und Toni Kroos dürften sich in diesem Sommerbesonders gut verkaufen. Jeder Sechste (16,4 Prozent) möchte, dermydealz-Umfrage zufolge, Fanartikel des deutschen Teams kaufen undbei 70 Prozent der Fanartikelkäufer stehen Trikots mit (35,8 Prozent)und ohne Spielernamen (34,4 Prozent) auf dem Einkaufszettel. ThomasMüller (14,5 Prozent), Marco Reus (8,6 Prozent) und Toni Kroos (8,6Prozent) sind dabei hinter Torwart Manuel Neuer (18,0 Prozent) diebeliebtesten Spieler des deutschen Teams. Neben Trikots sind sonstFahnen (35,2 Prozent), T-Shirts und Fähnchen fürs Auto (beide: 32,2Prozent) besonders beliebt. Die Ausgaben für Fanartikel bewegen sichüberwiegend unter 100 Euro (85,7 Prozent) und meist zwischen 26 undfünfzig Euro (27,8 Prozent).16. Gut jeder Zwanzigste plant, einen neuen Fernseher zu kaufenDass die WM ein Fernsehereignis ist, zeigt sich auch daran, wieviele Deutsche sich einen neuen Fernseher, Beamer oder eine neueSoundbar zulegen möchten. 6,3 Prozent der von mydealz Befragtenerklärten, eigens für die WM einen neuen Fernseher kaufen zu wollen.3,9 Prozent liebäugeln mit einer neuen Soundbar und 2,9 Prozentplanen, sich einen Beamer zu kaufen. Vor allem Fernseher dürftendabei die Kasse der Elektronikhändler klingen lassen: Jeder dritteFernsehkäufer (29,5 Prozent) plant, mehr als 1.000 Euro für denFernseher auszugeben während nur 15,4 Prozent der Beamer-Käufersoviel ausgeben möchten. Das mittlere Budget für eine ohnehinpreiswertere Soundbar fällt hingegen geringer aus. 46,3 Prozentplanen für den Kauf einer Soundbar weniger als 500 Euro, 27,0 Prozentsogar weniger als 250 Euro ein.17. Das Finale von Rio de Janeiro bleibt in guter Erinnerung1:0 gewann die deutsche Nationalmannschaft am 13. Juli 2014 durchein Tor von Mario Götze in der 113 Minute im Finale gegen Argentinienund sicherte sich damit zum vierten Mal den Titel desFußball-Weltmeisters. Ein historischer Moment, an den sich auch heutenoch viele erinnern: Auf die Frage, ob sie noch wissen, wo sie dasFinale von Rio de Janeiro gesehen haben, antworteten nur 7,3 Prozentmit "Nein", 92,3 Prozent hingegen mit "Ja". Die meisten haben dasSpiel bei Freunden (29,5 Prozent) oder zuhause auf der Couch (27,7Prozent) verfolgt während jeder Sechzehnte (5,8 Prozent) den Triumphvon Jogi Löws Team verpasst hat.Über die Umfrage:Die oben genannten Zahlen sind Ergebnisse einer Umfrage, die dasVerbraucherforum mydealz.de in der Zeit vom 4. bis zum 6. 