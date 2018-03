Umfrage zur Altersarmut: Frauen sind doppelt benachteiligt (FOTO)

Köln (ots) -Frauen verdienen weniger und stecken wegen der Kindererziehung imBeruf zurück. Nach Ansicht der Deutschen sind das die Hauptgründedafür, dass die Rente vielen Frauen kaum zum Leben reichen dürfte.Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der DEVKVersicherungen. Frauen unterschätzen demnach die privateAltersvorsorge. Dabei ist sie auch bei geringerem Einkommen wichtigund machbar.Wer im Erwerbsleben weniger verdient und mit Rücksicht auf dieFamilie jahrelang ganz oder teilweise auf die Berufstätigkeitverzichtet, erwirbt weniger Rentenansprüche. Deshalb sind Frauen vielmehr als Männer von Altersarmut bedroht. Im Auftrag der DEVK hat dasMeinungsforschungsinstitut YouGov im Frühjahr 2018 über 2.000Bundesbürger repräsentativ befragt.Die Vermögensschere zwischen den GeschlechternDabei unterscheiden sich Männer und Frauen zumeist kaum in ihrerEinschätzung hinsichtlich der Gründe für Altersarmut bei Frauen. DenHauptgrund sehen 58 Prozent der Befragten im geringen Einkommen.Tatsächlich ist die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern inDeutschland besonders groß. Das liegt unter anderem an derBerufswahl: Laut Statistischem Bundesamt arbeiten Frauenüberdurchschnittlich häufig in eher schlecht bezahltenDienstleistungsberufen. Die Hälfte der Befragten macht außerdem langeKindererziehungszeiten für prekäre Lebensverhältnisse im Alterverantwortlich. Die gesetzliche Rentenversicherung berücksichtigtzwar Erziehungszeiten - pro Kind werden aber nur drei Jahre mit jeeinem Entgeltpunkt angerechnet. Solche Auszeiten behindern darüberhinaus oft die künftige Karriere.Teilzeitarbeit bedeutet auch TeilzeitrenteMit Rücksicht aufs Familienleben treten Frauen im Berufslebenvielfach kürzer oder ziehen sich sogar ganz ins Privatleben zurück.43 Prozent der Deutschen führen jahrelange Teilzeitarbeit als Grundfür Altersarmut an, 37 Prozent den vollständigen Verzicht auf denBeruf. Daten des Statistikportals Statista bestätigen dieseEinschätzung: So beträgt die Teilzeitquote bei Männern gerade mal 5,6Prozent, bei Frauen dagegen 66,7 Prozent. Besonders Mütter sammelnalso im Erwerbsleben zu wenige Rentenpunkte. So kommt es, dass lauteiner Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen InstitutsRentnerinnen in Deutschland durchschnittlich rund 40 Prozent wenigerGeld bekommen als Rentner.Frauen verlassen sich bei der Altersvorsorge vor allem auf ihrenPartner. Das ist riskant. Die YouGov-Befragung nennt als weitereUrsachen für Altersarmut bei Frauen: Trennung/Scheidung (24 Prozent),keine oder unzureichende private Altersvorsorge (22 Prozent) und Toddes Partners/Ehemanns (19 Prozent). Mit einer privaten Altersvorsorgekönnten Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Doch fast dieHälfte der Frauen (49 Prozent) geben an, nicht über eine zusätzlicheAlterssicherung zu verfügen. 21 Prozent der Befragten sagen sogar,dass sich bei ihnen niemand um das Thema kümmert.Mit kleinen Beiträgen privat die gesetzliche Rente aufbessernDie private Altersvorsorge wird zu Unrecht unterschätzt. FürFrauen ist sie umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass sie imDurchschnitt länger leben als Männer. Auch von einem kleinenEinkommen kann Frau sich eine Altersvorsorge leisten: z. B. mit einerprivaten Rentenversicherung, auf die laut YouGov-Umfrage 66 Prozentder Deutschen vertrauen. Auch die Riester-Rente ist ein Klassiker fürFamilien. Die staatliche Grundzulage wurde 2018 erhöht, sodass sichdie Vorsorge hier noch mehr lohnt. Außerdem darf die Riester-Rentenicht mehr komplett auf die staatliche Grundsicherung im Alterangerechnet werden. Es gibt noch viele weitere Vorsorgemöglichkeiten:von Wohneigentum über Aktien bis hin zu Fonds. Einen Ratgeber derDEVK zum Thema finden Sie hier: www.devk.de/frauensorgenvor.Seit mehr als 130 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihreRisiken des Alltags vertrauensvoll in die Hände der DEVKVersicherungen. Heute betreuen die DEVK-Mitarbeiter bundesweit rund4 Millionen Kunden mit über 14,6 Millionen Risiken in allenVersicherungssparten. Insgesamt krempeln mehr als 6.000 Mitarbeiterdie Ärmel hoch, um schnell und tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sinddie Sparda-Banken seit vielen Jahren verlässlicher Partner. Nach derAnzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands drittgrößter Hausrat-,fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Hinweis zur YouGov-Umfrage:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der im Februar 2018 insgesamt 2.059 Personenteilgenommen haben. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Hinweis zu den Daten des Statistischen Bundesamtes:http://ots.de/RCC79c -> siehe S. 10Hinweis zur Statista-Umfrage:http://ots.de/vtOW7KHinweis zur Studie des Wirtschafts- und SozialwissenschaftlichenInstituts:https://www.boeckler.de/64635.htmKontakt:DEVK Versicherungen, Maschamay Poßekel, Riehler Straße 190, 50735Köln, Tel. 0221 757-1802, E-Mail: maschamay.possekel@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuell