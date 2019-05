Umfrage zum World Fair Trade Day (11. Mai): Viele Verbraucher fremdeln noch mit dem Fairen Handel

Berlin (ots) - Jetzt am Samstag (11. Mai) findet zum 18. Mal derWorld Fair Trade Day statt. Sein Initiator, die World Fair TradeOrganization (WFTO), möchte mit ihm bewusst machen, wie Fairer Handeldie Lebensgrundlagen gerade in ärmeren Regionen verbessern kann. Unddass mehr Informationen dringend nötig sind, zeigt eine Umfrage desVerbraucherforums mydealz. Zwar haben 83,2 Prozent der Konsumentenbereits ein Fair-Trade-Produkt gekauft. 63,1 Prozent fühlen sich aber"nicht ausreichend" über Fair Trade informiert.Wer im Internet nach Informationen sucht, erfährt auf den erstenBlick viel über Fair Trade oder - deutsch ausgedrückt - FairenHandel. Die meisten Informationen sind allerdings recht theoretisch.Wikipedia definiert den Fairen Handel beispielsweise als"kontrollierten Handel, bei dem den Erzeugern für die gehandeltenProdukte oder Produktbestandteile meist ein von den einzelnenFair-Trade-Organisationen unterschiedlich bestimmter Mindestpreisbezahlt wird", um "den Produzenten auch bei niedrigeren Marktpreisenein höheres und verlässlicheres Einkommen als im herkömmlichenHandel" zu ermöglichen.Sechs von zehn Verbraucher fremdeln noch mit Fair TradeSo komplex die Definitionen klingen, so wenig fühlten sich diebefragten Verbraucher auch über Fairen Handel informiert. Nur jededritte Frau (34,9 Prozent) und vier von zehn Männern (38,9 Prozent)erklärten Mitte April bei einer vom Verbraucherforum mydealzdurchgeführten Umfrage mit 2.047 Teilnehmern, sie fühlten sich"ausreichend über Fair Trade informiert". Jeweils sechs von zehnFrauen (65,1 Prozent) und Männern (61,1 Prozent) erklärten hingegen,sie würden sich mehr Informationen wünschen.Dabei standen die meisten Verbraucher dem Fairen Handel nichteinmal ablehnend gegenüber. Drei von vier Frauen (75,4 Prozent) und73,8 Prozent der Männer erklärten, sie fänden Fair Trade gut. Nur 0,9Prozent der Frauen und 1,7 Prozent der Männer lehnten den FairenHandel ab. Jede vierte Frau (23,7 Prozent) und jeder vierte Mann(24,5 Prozent) erklärten jedoch, sie hätten sich noch keine Meinungzum Fairen Handel gebildet.83,2 Prozent der Verbraucher haben bereits ein Fair-Trade-ProduktgekauftAuf den ersten Blick wirken sich der Mangel an Informationenbeziehungsweise das fehlende Wissen nicht nachteilig aus: 83,1Prozent der Frauen und 83,2 Prozent der Männer haben bereits einFair-Trade-Produkt gekauft. Auf den zweiten Blick wird aber deutlich,dass nur wenige Verbraucher regelmäßig auf fair gehandelte Produktezurückgreifen. Nur jeder sechste Verbraucher gab an, "sehr oft" (2,5Prozent) oder "oft" (12,5 Prozent) Fair-Trade-Produkte zu kaufen.Jeder Dritte (30,0 Prozent) kaufte fair gehandelte Produktewenigstens "gelegentlich". Bei jedem vierten Verbraucher standenFair-Trade-Produkte aber "eher selten" (13,8 Prozent), "selten" (5,8Prozent) oder sogar "sehr selten" (4,4 Prozent) auf demEinkaufszettel.Frauen griffen etwas häufiger zu Fair-Trade-Produkten alsmännliche Verbraucher. Bei Männern fiel der Anteil der Verbraucher,die "sehr oft" fair gehandelte Produkte kaufen, mit 2,6 Prozent zwaretwas größer aus als bei Frauen (2,4 Prozent). Wenigstens"gelegentlich" oder öfter griffen 60,4 Prozent der von mydealzbefragten Frauen und nur 58,2 Prozent der Männer zuFair-Trade-Produkten. 11,5 Prozent der Männer und nur 8,8 Prozent derFrauen kauften fair gehandelte Produkte indessen "selten" oder sogar"sehr selten".Kaffee, Süßwaren und Obst sind die meistgekauftenFair-Trade-ProdukteWenn Verbraucher fair gehandelte Produkte kauften, dann meistensKaffee, Süßwaren, Obst und Tee. Diese vier Warengruppen wurdenjedenfalls bei der mydealz-Umfrage von Frauen wie Männern jeweils amhäufigsten genannt.Fair gehandelten Kaffee hatten demnach bereits 61,6 Prozent derFrauen und 60,6 Prozent der Männer gekauft. Für fair gehandelteSüßwaren hatten sich 44,2 Prozent der weiblichen und 41,7 Prozent dermännlichen Käufer entschieden. Obst, das unter Fair-Trade-Bedingungenangebaut wurde, hatten 40,2 Prozent der Frauen und 36,0 Prozent derMänner gekauft. Und für fair gehandelten Tee hatten sich 39,9 Prozentder Frauen und 29,5 Prozent der Männer entschieden. Nüsse (23,4Prozent) vervollständigten bei den Frauen die Top-5 dermeistgekauften Produkte, Saft (23,6 Prozent) bei den Männern.Der Blick auf die zweite Hälfte der Top-10 macht deutlich: FairTrade ist vor allem ein Phänomen des Lebensmittelhandels. Bei denFrauen fanden sich fair gehandelte Blumen als erster Non-Food-Artikelhinter Brotaufstrichen (21,7 Prozent) und gleichauf mit Saft auf Rangsieben der meistgekauften Fair-Trade-Produkte: 18,5 Prozent derweiblichen Käufer hatten sich für Blumen aus "fairem" Anbauentschieden. Und während es bei Frauen mit Kosmetik (18,2 Prozent,Rang 10) wenigstens noch ein anderer Non-Food-Artikel in die Top-10schaffte, lag bei Männern mit "fairer" Mode (11,8 Prozent) das ersteNicht-Nahrungsmittel auf Rang 14.Neun von zehn Käufern sind zufrieden mit der Qualität vonFair-Trade-ProduktenDass so wenige Verbraucher regelmäßig fair gehandelte Produktekauften, dürfte weniger an ihrer Qualität liegen. Von dieser warenjedenfalls die meisten von mydealz befragten Verbraucher überzeugt.So gaben jede dritte Frau (32,7 Prozent) und jeder vierte Mann (24,5Prozent) an, mit dem von ihnen gekauften Produkt "sehr zufrieden"gewesen zu sein. Rund jede zweite Frau (48,6 Prozent) und 51,2Prozent der Männer waren "zufrieden" und 6,9 Prozent der Frauen sowie11,1 Prozent der Männer wenigstens noch "eher zufrieden".Über schlechte Erfahrungen mit Fair-Trade-Produkten klagten diewenigsten Befragten. Zwar gaben 0,6 Prozent der Frauen und 0,7Prozent der Männer an, mit dem von ihnen gekauften Produkt "eherunzufrieden" gewesen zu sein. Wirklich schlechte Erfahrungen hattenjedoch die wenigsten gemacht. Keine einzige Frau und nur 0,1 Prozentder Männer gaben an, "sehr unzufrieden" gewesen zu sein."Unzufrieden" waren jeweils 0,3 Prozent der weiblichen und männlichenKäufer eines Fair-Trade-Produkts.Der Preis und Skepsis gegenüber dem System halten Verbraucher vomKauf abWoran - wenn nicht an der Qualität - liegt es also, dass fairgehandelte Produkte nicht öfter gekauft werden? Auch dieser Frage istmydealz in seiner Umfrage nachgegangen und dabei zu einermehrschichtigen Antwort gekommen.Tatsächlich waren viele der befragten Verbraucher, die bislangnoch kein Fair-Trade-Produkt gekauft hatten, prinzipiell bereit, diesnachzuholen: 91,5 Prozent der weiblichen und immerhin noch 79,6Prozent der männlichen Nicht-Käufer erklärten, sich durchausvorstellen zu können, ein Fair-Trade-Produkt zu kaufen. Nur 8,5Prozent der weiblichen und 20,4 Prozent der männlichen Nicht-Käuferübten also einen aktiven Verzicht auf Fair-Trade-Produkte.Nicht wenige Verbraucher zweifelten aber am Sinn des FairenHandels. So erklärten 50,0 Prozent der Frauen und 32,5 Prozent derMänner, sie würden deshalb kein Fair-Trade-Produkt kaufen, weil siesich nicht sicher seien, ob das Geld wirklich "bei den Menschen"ankomme. Jede dritte Frau (33,3 Prozent) und jeder dritte Mann (35,0Prozent) sahen vom Kauf ab, weil sie "keinen Vorteil" für sicherkennen konnten. Und jede sechste Frau (16,7 Prozent) sowie gutjeder vierte Mann (27,5 Prozent) erklärten, deshalb keine fairgehandelten Produkte, zu kaufen, weil sie nicht überzeugt seien, dasses Menschen durch Fair Trade besser gehe.Auch aus finanziellen Gründen entschieden sich manche Befragtegegen den Kauf eines Fair-Trade-Produkts. So erklärten jede dritteFrau (33,3 Prozent) sowie 30 Prozent der Männer, sie könnten sich denKauf von Fair-Trade-Produkten "finanziell nicht leisten". Und jeweils50 Prozent der Frauen und Männer, die einen Kauf ausschließen,bekundeten, sei seien "nicht bereit, den Aufpreis zu zahlen", um einFair-Trade-Produkt statt eines nicht fair gehandeltenVergleichsprodukts zu kaufen.Fair-Trade-Produkte dürfen bis zu zehn Prozent teurer alsVergleichsprodukte seinDabei waren die befragten Verbraucher durchaus bereit, fürFair-Trade-Produkte tiefer in die Tasche zu greifen. Auf die Frage"Könntest Du Dir vorstellen, ein Fair-Trade-Produkt zu kaufen, wennes nicht wesentlich teurer als ein vergleichbares, nicht fairgehandeltes Produkt ist?" antworteten immerhin 87,5 Prozent derFrauen und 66,4 Prozent der Männer mit einem klaren "Ja".Allzu teuer sollten Fair-Trade-Produkte allerdings nicht sein. Nur4,3 Prozent der Befragten zeigten sich bereit, einen Aufpreis von 25Prozent oder mehr zu zahlen. Jeder Zehnte würde für einFair-Trade-Produkte immerhin noch zwischen 15 und 25 Prozent mehrbezahlen als für ein nicht fair gehandeltes Produkt. Und rund jederSechste (16,3 Prozent) zeigte sich bei der Umfrage bereit, zwischenzehn und 15 Prozent mehr zu bezahlen. Das Gros der Befragten bewegtesich aber im unteren Prozentbereich. 28,9 Prozent der befragtenVerbraucher gaben an, für ein Fair-Trade-Produkt fünf bis zehnProzent mehr bezahlen zu wollen. Und 17,4 Prozent der Befragten wärensogar nur mit einem Aufpreis von weniger als 5 Prozent einverstanden.Männer waren eher bereit, mehr für Fair-Trade-Produkte zubezahlen. Zwar war der Anteil der Männer, die einen Aufpreis nur dannzahlen würden, wenn er weniger als fünf Prozent beträgt, mit 18,0Prozent größer als der Anteil der Frauen mit 16,8 Prozent. Männerwaren dafür aber auch in den höheren Stufen deutlich stärkervertreten. So erklärten sich jeder zwanzigste Mann (5,0 Prozent),aber nur 4,1 Prozent der von mydealz befragten Frauen prinzipiellbereit, einen Aufpreis von mehr als 25 Prozent zu bezahlen. Und mehrals 50 Prozent "on-top" wollten immerhin noch 1,3 Prozent der Männer,aber keine einzige Frau bezahlen.Hinweis zur Methodik:Die obenstehenden Aussagen und Ergebnisse sind das Resultat einerUmfrage, die das Verbraucherforum mydealz im Zeitraum vom 9. bis zum15. April 2019 mithilfe des Marktforschungsunternehmens Surveymonkeydurchgeführt hat. Insgesamt befragte mydealz.de 2.047 Verbrauchernach ihrer Meinung zu Fair Trade und ihren Erfahrungen mitFair-Trade-Produkten. 