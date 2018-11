Umfrage zum Welttag des Fernsehens: Fernsehzuschauer in Deutschland sind bereit für Ultra HD (FOTO)

Unterföhring - (ots) -- Bildqualität ist wichtigstes Kriterium bei TV-Geräte-Kauf- Neun von zehn Haushalten denken bei Neukauf eines TVs über UHDnach- Jeder zweite Haushalt wäre bereit, für TV-Sender in UHD extra zuzahlen- Hoher Aufklärungsbedarf herrscht beim ProgrammangebotDie Fernsehzuschauer in Deutschland sind bereit für die nächsteStufe des hochauflösenden Fernsehens: Ultra HD (UHD). Neun von zehnHaushalten, die den Kauf eines TV-Gerätes erwägen, denken dabei überUHD nach. 52 Prozent wären bereit, für TV-Programme in UHD-Qualitätextra zu zahlen. Das sind Vorabergebnisse des "HD+ Ultra HD Monitor2018", die heute im Vorfeld des Welttages des Fernsehens (21.November) veröffentlicht wurden. Erhoben wur-den die Daten in einerdeutschlandweit repräsentativen Umfrage durch S&L Rese-arch imAuftrag von HD+ (Informationen zum Studiendesign am Ende derMeldung).Bis zum Weihnachtsgeschäft 2019 werden UHD-Fernseher ihreBedeutung als Ren-ner im Bereich der Unterhaltungselektronik weitersteigern. 43 Prozent der Befragten bezeichnen den Kauf eines neuenFernsehers in den nächsten 12 Monaten als "sehr wahrscheinlich" oder"wahrscheinlich". 91 Prozent dieser Kaufinteressierten halten dabeiden Kauf eines Gerätes mit UHD-Ausstattung für "sehr wahrscheinlich"oder "wahrscheinlich". Wichtigstes Kriterium beim Neukauf einesFernsehers sind die Bildqualität (69 %), gefolgt vom Preis (67 %) undder Bildschirm-Größe (62 %).Von den 15 Prozent der Befragten, die den Kauf eines TV-Gerätesfür "sehr wahr-scheinlich" halten, bezeichnen 73 Prozent es als "sehrwahrscheinlich", dass dieses Gerät UHD-fähig ist. Dies alleineentspricht einem engen Potenzial von etwa 4,2 Mil-lionenKaufinteressenten für UHD-Fernseher in den nächsten zwölf Monaten(Basis: 38,8 Millionen TV-Haushalte; Quelle ArbeitsgemeinschaftFernsehforschung).Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beiHD+: "UHD ist endgültig im Massenmarkt angekommen. Bis Ende 2019werden in Deutschland mehr als 13 Millionen UHD-Geräte verkauft sein.Die Zuschauer wollen ihren neuen UHD-Fernseher natürlich optimalnutzen und erwarten deshalb auch Programminhal-te in UHD. FürAngebote in UHD-Qualität sind sie auch bereit, extra zu zahlen."Hohe Zahlungsbereitschaft für Programme in UHDGut die Hälfte der Fernsehzuschauer in Deutschland (52 Prozent)wäre bereit, für TV-Programm in besserer Bildqualität Geldauszugeben. 14 Prozent würden bis zu 3 Euro im Monat für UHD zahlen;18 Prozent zwischen 3 und 6 Euro; 8 Prozent zwi-schen 6 und 9 Euro; 7Prozent zwischen 9 und 12 Euro und 5 Prozent mehr als 12 Euro. Damitist jeder fünfte Haushalt (20 %) bereit, 6 Euro und mehr pro Monatfür Programme in UHD zu zahlen. Schneckenburger: "DieZahlungsbereitschaft für hochauflösendes Fernsehen ist groß. Bei UHDist sie sogar deutlich ausgeprägter als seinerzeit bei der Einführungvon HD. Das deckt sich mit anderen Untersuchungen, die davonausgehen, dass die Bereitschaft der deutschen Zuschauer steigt, fürgutes Fernsehen extra zu zahlen. Neben den Inhalten im Pay-TVbetrifft das auch die Zah-lungsbereitschaft für exzellenteBildqualität und ein eindrucksvolleres TV-Erlebnis."Der grundsätzlich breiten Nachfrage stehen aus Sicht vonSchneckenburger aber noch einige Entwicklungsbarrieren entgegen."Natürlich fehlt es immer noch an UHD-Inhalten der Sender. Aber hierzeichnet sich ein positiver Trend ab. Ärgerlich ist, dass vieleZuschauer nicht wissen, wer UHD anbietet. Es herrscht noch vielAufklärungs-bedarf in puncto scharfes Fernsehen. Fernsehen in UHD istfür fast alle, die es gese-hen haben, beeindruckend. Es wäre schade,wenn das Erlebnis an der Kommunika-tion scheitert." Über TV-Spots undOnline-Kampagne hinaus wird HD+ deshalb in den nächsten Wochen auchim Print-Bereich für UHD werben, unter anderem mit Beiheftern ingroßen Publikumszeitschriften.Unsicherheiten und Unkenntnis beim ProgrammangebotGroße Unsicherheit und Unkenntnis herrscht beim Blick auf diebestehenden UHD-Angebote der Sender. Bei der Frage nach UHD-Anbieternnannten 20 Prozent der Befragten Sky, gefolgt von RTL (19 %), ZDF (18%) ProSieben (17 %), SAT.1 (15 %), UHD1 (12 %) sowie kabeleins undRTL II (beide 11 %). Genannt wurden aber auch Sender, die gar keinUHD-Angebot haben. Die entsprechenden Werte bewegen sich meist imeinstelligen Prozentbereich. Größter Ausreißer sind die ARD, bei der17 Prozent fälschlicherweise ein UHD-Angebot vermuten, und Vox (13%). Das Wissen über die Vorteile eines UHD-Gerätes ist extremunterschiedlich. 79 Pro-zent der Befragten nennen die bessereBildqualität, 52 Prozent bessere Farben und Kontraste. Aber nur 27Prozent wissen, dass sie dank UHD auch einen größeren Fernseher inihrem Wohnzimmer platzieren können, weil der Sitzabstand zum TV-Gerätaufgrund der hohen Bildauflösung bei UHD praktisch keine Rolle mehrspielt.Kaum bekannt - aber wahr:Mit UHD machen große Fernseher auch in kleinen Zimmern SinnSchneckenburger: "Der Welttag des Fernsehens bietet die Gelegenheit,mit einem weit verbreiteten Mythos abzurechnen. Noch immer glaubt diegroße Mehrheit der TV-Zuschauer, dass ihr Wohnzimmer für einenwirklich großen Fernseher zu klein ist. Das Vorurteil kommt noch ausder Zeit der Röhrengeräte, wo es Faustregeln gab wie: Sitzabstandgleich vier Mal Bildschirmdiagonale. Das ist überholt. Durch die bessere Auf-lösung von UHD-Fernsehern reicht zum Beispielbei einem 55 Zoll-Gerät ein Sitzab-stand von 1,5 bis 2 Metern, beieinem 65-Zoll-Gerät sind es 2,5 Meter.
Über den HD+UHD Monitor 2018 Der HD+ UHD-Monitor ist eine online durchgeführterepräsentative Untersuchung von 1005 Befragten über 16 Jahren mitWohnsitz in Deutschland. Erhebungszeitraum war der 8. bis 12.November 2018. Bei der Befragung wurde neben Ultra HD bzw. UHDalternativ nach dem Begriff 4K gefragt, der häufig synonym verwendetwird. Weitere Ergebnisse des "HD+ UHD Monitor 2018" werden amDonnerstag (22.11.2018) im Rahmen eines UHD-Workshops vorgestellt. Ab26.11.2018 ist eine Langfassung online abrufbar unterwww.hd-plus.de/UHD. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer alle Bundesliga-Spiele am Frei-tag, Montag undSonntagmittag und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. MehrIn-formationen unter www.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie dieUHD-Events der Sender. Mehr Informationen unterhttp://www.hd-plus.de/uhdPressekontakt:Für Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell