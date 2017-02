Umfrage zum Valentinstag: So halten es die Deutschen mit dem Tag der Liebe

Berlin (ots) - Es ist der "Tag der Liebe" und das erste wirklichgroße Konsumfest in diesem Jahr. Zumindest suggerieren dasWerbeslogans wie "Einfach, weil ich Dich liebe" (Fleurop), "Angebotezum Verlieben" (Douglas), "Love is in the Air" (Eis.de) oder"Herzensgeschenke zum Valentinstag" (Christ), die in Innenstädten undim Internet zurzeit nur schwer zu übersehen sind. Doch wie wichtigist der Valentinstag uns Deutschen wirklich? Kaufen wir Geschenke?Wie viel geben wir für sie aus? Und welche Unterschiede gibt eszwischen Frauen und Männern? Das wollte das Verbraucherforum mydealzwissen und hat 1.051 Verliebte (571 Männer, 480 Frauen) gefragt, wiesie es mit dem Valentinstag halten.Auf den ersten Blick fällt das Ergebnis der Umfrage wenigschmeichelhaft aus: Der Valentinstag ist für weniger als jede zweiteFrau (42,49 Prozent, 204) und nur für jeden dritten Mann (33,06Prozent, 189) ein "besonderer Tag". Für 57,51 Prozent (276) derbefragten Frauen und 66,94 Prozent (382) der interviewten Männer hatder 14. Februar hingegen keine besondere Bedeutung.Geschenke gehören für die meisten Deutschen zum guten TonSind wir Deutschen also gänzlich unromantisch? Nicht ganz, dennzumindest Geschenke gehören für die meisten der Befragten zum gutenTon: 41,12 Prozent (235) der Männer und immerhin noch 37,42 Prozentder Frauen erklärten, ihren Partner am Valentinstag mit einemGeschenk überraschen zu wollen. Mit leeren Händen werden - dermydealz-Umfrage zufolge - hingegen nur 29,79 Prozent der Männer und29,35 Prozent (141) der Frauen ihrem Partner entgegentreten.Ein Grund für das dann doch recht eindeutige Stimmungsbild dürftendie Erwartungen des Partners sein: Satte 60,84 Prozent (347) derbefragten Männer und 59,29 Prozent (285) der interviewten Frauenerwarten von ihrem Partner am Valentinstag "auf jeden Fall" einGeschenk. Und nur jede zehnte Frau (9,62 Prozent, 46) und jederzwanzigste Mann (4,58 Prozent, 26) haben sich - der Umfrage zufolge -mit ihrem Partner geeinigt, dieses Jahr auf Geschenke zu verzichten.Männer schenken klassisch, Frauen sehnen sich nach Zeit zu zweitWie verschieden die Geschlechter sind, zeigen die übrigenErgebnisse der Umfrage: Männer schenken klassisch, Frauen sehnen sichhingegen nach mehr Zeit zu zweit. Dies jedenfalls legt ein Blick aufdie beliebtesten Valentinstagsgeschenke nahe: Ein romantisches Dinner(24,09 Prozent bzw. 82 der Befragten), Veranstaltungstickets (7,73Prozent, 26) und gemeinsame Reisen (4,55 Prozent, 15) bildengemeinsam mit Pralinen (12,27 Prozent, 42), Parfüm und Mode (beide:4,55 Prozent, 15) die Top-5 der von Frauen meistverschenktenPräsente. Männer zeigen sich pragmatischer: Blumen (30,51 Prozent,122) verschenken sie am häufigsten zum Valentinstag. Und mit Schmuck(9,29 Prozent, 37), Parfüm (4,08 Prozent, 16) und Pralinen (3,78Prozent, 15) finden sich neben einem romantischen Dinner (16,63Prozent, 67) drei andere Klassiker unter den Top-5 der meistgenanntenGeschenke.Doch wie gut kommen die Präsente wirklich bei den Beschenkten an?Ein Blick auf die Wunschlisten der Befragten zeigt, dass Frauen undMänner bei allen Differenzen zumindest eines eint: Das Verständnisfür einander. Zwar würden sich die meisten Männer (23,67 Prozent, 53)am Valentinstag über Technikprodukte freuen. 11,74 Prozent (26) derBefragten kann man jedoch auch mit einem romantischen Dinner eineFreude machen während immerhin noch 6,72 Prozent (15) einemgemeinsamen Veranstaltungsbesuch etwas abgewinnen können. Nochtreffsicherer zeigen sich die Männer: Jede fünfte Frau (20,00Prozent, 39) freut sich am Valentinstag über Blumen, 19,92 Prozent(39) über ein romantisches Dinner und 14,34 Prozent (28) überSchmuck.Die meisten Deutschen kaufen ihr Geschenk online und gebenzwischen 10 und 25 Euro ausEinig waren sich die befragten Männer und Frauen auch, wo sie ihrValentinstagsgeschenk kaufen: Online-Shops stehen bei ihnen hoch inder Gunst: Hier kaufen knapp jede zweite Frau (45,91 Prozent) undimmerhin noch 42,14 Prozent der Männer dieses Jahr ihrValentinstagsgeschenk ein. Auf Rang zwei steht bei den Männern derFach- und Blumenhandel (27,04 Prozent), bei den Frauen der Supermarkt(10,45 Prozent). Kaufhäuser schneiden bei beiden Geschlechternhingegen schlecht ab: Hier kaufen gerade einmal 7,98 Prozent derFrauen und 3,98 Prozent der Männer dieses Jahr ihrValentinstagsgeschenk.Dass das Geschenk meist eher symbolischen Charakter hat, zeigt einBlick auf die Ausgabebereitschaft der Deutschen: Nur 12,04 Prozentder Männer und 14,08 Prozent der Frauen gaben bei der mydealz-Umfragean, für ihr Geschenk mehr als 75 Euro auszugeben. 34,55 Prozent derFrauen und 36,53 Prozent der Männer planen hingegen mit Ausgabenzwischen zehn und 25 Euro. Und zwischen 25 und fünfzig Euro geben nurknapp jeder dritte Mann (29,59 Prozent) und gut jede vierte Frau(26,82 Prozent) aus.Über mydealz (www.mydealz.de):mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Bloggegründet und ist heute mit 22,5 Millionen Visits pro Monat dasgrößte deutsche Social-Commerce-Netzwerk. Über 540.000 registrierteSmart-Shopper nutzen mydealz, um Angebote einzustellen, zudiskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionenam Markt zu finden. 2015 haben sie mydealz zur beliebtesten Websitedes Jahres in der Kategorie "Shopping" gekürt. mydealz ist Teil derPepper.com-Gruppe, die mit eigenen Social Commerce-Netzwerken in elfLändern auf drei Kontinenten vertreten ist. In Summe verzeichnen diePepper.com-Netzwerke Buenosdeals.com (USA), Promodescuentos (Mexiko),HotUKDeals.com (Großbritannien), Dealabs.com (Frankreich),Nl.Pepper.com (Niederlande), Preisjaeger.at (Österreich),Pelando.com.br (Brasilien), Pepper.pl (Polen), DesiDime.com (Indien)und Pepper.co.kr (Südkorea) über 500 Millionen Seitenaufrufe proMonat.Pressekontakt:Pepper Media Holding GmbHMichael Hensch (PR & Communications Manager)Telefon: +49 176 633 47 407E-Mail: michael@pepper.comOriginal-Content von: Pepper Media Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell