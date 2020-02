Umfrage zum Valentinstag: 15 Fragen, 15 Antworten

Berlin (ots) - Nur noch zehn Tage, dann ist es soweit: Am 14. Februar istValentinstag - das Fest der Liebe und für Händler ein erster Höhepunkt im neuenJahr. Wie wir Deutschen zum Valentinstag stehen, wollten die Betreiber desVerbraucherforums mydealz wissen. Sie haben 1.315 Konsumenten befragt, welcheBedeutung der Valentinstag für sie hat. Herausgekommen sind 15 Fragen und 15Antworten zum Valentinstag.1) Der Valentinstag ist für die meisten Deutschen kein wichtigerTagSind die Deutschen weniger romantischer als gedacht? Ja, könnte man beim Blickauf die Ergebnisse der mydealz-Umfrage denken. Gefragt, ob ihnen derValentinstag wichtig sei, antworteten zumindest 66,7 Prozent der Frauen undsogar 72,8 Prozent der Männer mit einem klaren "Nein". Nur jeder dritten Frau(33,3 Prozent) und 27,2 Prozent der Männer bedeutet der "Tag der Liebe" alsoetwas.2) Vier von zehn Deutschen schenken ihrem Partner etwas zumValentinstagAuch wenn der Valentinstag für die meisten Deutschen kein wichtiger Tag ist,kaufen viele ein Geschenk. 44,4 Prozent der von mydealz befragten Frauen undsogar 45,1 Prozent der Männer möchten ihrem Partner etwas zum Valentinstagschenken. Von den Übrigen hatten einige einen guten Grund, kein Geschenk zukaufen: 20,6 Prozent der befragten Frauen und jeder vierte Mann (25,0 Prozent)waren Single.3) Männer geben mehr Geld für Geschenke aus als FrauenDer Valentinstag ist der Tag der kleinen Gesten. Da sind sich Männer und Fraueneinig. Für ihr Valentinstaggeschenk geben 55,1 der Frauen und 44,8 Prozent derMänner nicht mehr als 25 Euro aus. Jede sechste Frau (16,7 Prozent) und 6,9Prozent der Männer geben sogar weniger als zehn Euro aus. Männer sind dabeiinsgesamt spendabler als Frauen: Jeder vierte Mann (24,5 Prozent), aber nur jedefünfte Frau (20,5 Prozent) plant mehr als fünfzig Euro für einValentinstaggeschenk auszugeben. Und 6,5 Prozent der Männer kaufen sogar einGeschenk im Wert von über 100 Euro während nur 5,1 Prozent der Frauen so tief indie Tasche greifen.4) Blumen und ein gemeinsamer Restaurantbesuch sind die häufigstenGeschenkeBei der Wahl des Geschenks greifen Frauen und Männer zu Altbewährtem. Jederdritte Mann (32,9 Prozent) schenkt seiner Partnerin Blumen zum Valentinstag undjede fünfte Frau (19,2 Prozent) lädt ihren Partner ins Restaurant ein. Blumensind damit bei Männern, ein gemeinsames Dinner bei Frauen das meistverschenkteValentinstagpräsent. Bei den Frauen komplettieren Schokolade und Pralinen (16,7Prozent), selbstgestaltete Geschenke (15,4 Prozent), Parfüm (11,5 Prozent) undElektronik (6,4 Prozent) die Top-5 der meistgekauften Geschenke. Männerentscheiden sich nach Blumen besonders häufig für einen gemeinsamenRestaurantbesuch (15,2 Prozent), Schmuck (10,1 Prozent) sowie Pralinen (6,1Prozent) und Parfüm (5,8 Prozent) als Valentinstaggeschenk.5) Frauen kaufen ihr Valentinstaggeschenk vor allem online, Männerim klassischen HandelFrauen und Männer unterscheiden sich auch in der Wahl des Händlers, bei dem sieihr Valentinstaggeschenk kaufen. 64,1 Prozent der Frauen bestellen ihr Präsentim Internet. 54,2 Prozent der Männer kaufen ihr Valentinstaggeschenk hingegen imklassischen Handel ein. Noch vor klassischen Blumenläden stehen Online-Shopsallerdings am höchsten in der Gunst der Männer: Bei Online-Shops undVersandservices bestellen 30,7 Prozent der Männer ihr Valentinstaggeschenkwährend nur jeder vierte Mann (25,3 Prozent) im Blumenladen einkauft. Frauenkaufen ihr Valentinstagpräsent am häufigsten über Online-Marktplätze (34,6Prozent) und bei Online-Shops (29,5 Prozent).6) Die heiße Phase des Valentinstaggeschäfts beginnt um den 7.FebruarAuf den Valentinstag bereiten sich weder Frauen noch Männer länger vor. Nur 39,8Prozent der Frauen und 25,3 Prozent der Männer kaufen ihr Valentinstaggeschenkzwei oder mehr Wochen im Voraus. Die heiße Phase im Valentinstaggeschäft beginntjetzt am Freitag. 28,2 Prozent der Frauen und jeder fünfte Mann (19,5 Prozent)kaufen ihr Präsent etwa eine Woche vor dem Valentinstag. "Ein paar Tage vorher"möchten 26,9 Prozent der Frauen und 33,9 Prozent der Männer ihrValentinstaggeschenk kaufen. Bis zum Valentinstag selber lassen sich aber nur5,1 Prozent der Frauen Zeit mit dem Geschenkkauf. Weil Männer häufig Blumenverschenken, kaufen indes 21,3 Prozent der Männer ihr Präsent erst amValentinstag.7) Der Geschmack des Partners entscheidet über die Wahl desGeschenksFrauen und Männer lassen sich beim Kauf des Geschenks vor allem von einem Faktorleiten: dem Geschmack ihres Partners. 83,0 Prozent der Frauen und 72,5 Prozentder Männer - Mehrfachantworten waren bei dieser Frage möglich - erklärten, sichbeim Kauf vor allem am Geschmack ihres Partners zu orientieren. Bewertungenanderer Verbraucher folgen bei Männern (34,2 Prozent) und Frauen (42,1 Prozent)auf Rang zwei der wichtigsten Kauffaktoren. Die Produktbeschreibung (30,3Prozent), Empfehlungen von Freunden oder Verwandten (26,3 Prozent) undProduktbilder (21,1 Prozent) komplettieren bei den Frauen die Top-5 derwichtigsten Kauffaktoren. Ähnlich sieht es bei Männern aus: 27,5 Prozent derMänner orientieren sich an der Produktbeschreibung als drittwichtigstemKauffaktor. Auf sie folgen Produktbilder gleichauf mit der Beratung durch denVerkäufer: Jeweils knapp jeder fünfte Mann (19,7 Prozent) vertraut beim Kauf desValentinstaggeschenks Bildern oder dem Rat des Verkäufers.8) Für die meisten Deutschen ist die Qualität entscheidender alsder PreisDie meisten Deutschen achten beim Kauf des Valentinstaggeschenks auf dieQualität. Dies zeigen die Antworten auf die Frage "Wovon lässt Du Dich beim Kaufdes Geschenks am meisten beeinflussen - vom Preis oder von der Qualität desProdukts?". 64,5 Prozent der Frauen und 69,5 Prozent der Männer gaben an, dieQualität sei für sie entscheidender. 35,5 Prozent der Frauen und 30,5 Prozentder Männer lassen sich beim Kauf des Geschenks hingegen am stärksten vom Preisbeeinflussen.9) Frauen vergleichen eher Preise als MännerDass mehr Frauen als Männer vor allem auf den Preis achten, zeigt auch einanderer Teil der Umfrage: 82,9 Prozent der Frauen, aber nur 69,5 Prozent derMänner nutzen Preisvergleichsportale, um den günstigsten Preis für ein Geschenkzu ermitteln.10) Viele Verbraucher suchen gezielt nach günstigen AngebotenUm das passende Valentinstaggeschenk zu finden, setzen viele Frauen und Männerauch auf Portale wie mydealz, auf denen Verbraucher aktuelle Angebote teilen undbewerten. 80,3 Prozent der Frauen und 71,0 Prozent der Männer antworteten miteinem klaren "Ja" auf die Frage, ob sie mithilfe von Portalen wie mydealzgezielt nach Angeboten für ihr Valentinstaggeschenk suchen.11) Kaum jemand erwartet am Valentinstag ein GeschenkWer seiner Partnerin oder seinem Partner am Valentinstag nichts schenken möchte,kann aufatmen: Geschenke erwarten nämlich die wenigsten Deutschen. Nur knappjede vierte Frau (24,6 Prozent) und jeder siebte Mann (13,7 Prozent) erwarten,dass ihr Partner ihnen am Valentinstag etwas schenkt. Drei von vier Frauen (75,4Prozent) und sogar 86,3 Prozent der Männer erwarten hingegen kein Geschenk. Obsie sich über eine kleine Aufmerksamkeit nicht doch freuen würden, ist damitaber nicht gesagt.12) Zeit zu zweit ist Frauen und Männer am Valentinstag amwichtigstenFrauen und Männer wünschen sich am Valentinstag vor allem eines: Zeit zu zweit.Auf die Frage, über welches Geschenk sie sich am Valentinstag freuen,antworteten 45,4 Prozent der Frauen und 42,3 der Männer: "ein gemeinsamesAbendessen". Blumen stehen bei den Frauen mit weitem Abstand auf Rang zwei derWunschliste: Nur 12,6 Prozent freuen sich, der Umfrage zufolge, über Blumen.Selbstgestaltete Geschenke (9,8 Prozent), Reisen (7,5 Prozent) sowie Schmuck(5,8 Prozent) stehen bei Frauen auf Rang drei bis fünf der Wunschliste. Nacheinem gemeinsamen Abendessen freuen sich Männer am Valentinstag am meisten überElektronikartikel (10,3 Prozent) sowie selbstgestaltete Geschenke (10,2Prozent). Konzertkarten (5,7 Prozent) und Reisen (5,2 Prozent) komplettieren dieTop-5 der bei Männern beliebtesten Geschenke.13) Jede fünfte Frau, aber nur jeder elfte Mann sind amValentinstag enttäuscht wordenWie harmonisch es bei den meisten Paaren am Valentinstag zugeht, sieht mandaran, wie selten Deutsche am Valentinstag enttäuscht werden: Gerade einmaljeder elfte Mann (8,7 Prozent) ist - der mydealz-Umfrage zufolge - amValentinstag schon einmal enttäuscht worden. Deutlich öfter müssen Frauen dieseErfahrung machen: Gut jede fünfte Frau (20,7 Prozent) ist am Valentinstagbereits enttäuscht worden. Mit 80,3 Prozent sind damit aber auch bei denweiblichen Befragten die Frauen klar in der Mehrheit, die am Valentinstag nochnicht enttäuscht wurden.14) Mehr als jeder vierte Mann hat den Valentinstag schon einmalvergessenDie Gründe sind vielfältig, weshalb Männer und Frauen am Valentinstag enttäuschtwerden. Ganze 27,8 der Frauen und 9,6 Prozent der Männer beklagten sich bei dermydealz-Umfrage, ihr Partner habe den Valentinstag einfach vergessen. Nochhäufiger sorgen aber Geschenke für Ungemach. 38,9 Prozent der enttäuschtenFrauen und 38,5 Prozent der Männer erklärten, das Geschenk hätte nicht zu ihnengepasst. Jede sechste Frau (16,7 Prozent) und 30,8 Prozent der Männer hieltendas Geschenk für "sehr lieblos". 11,1 Prozent der Frauen und 13,5 Prozent derMänner hatten sich ein anderes Geschenk gewünscht. Und immerhin noch 5,6 Prozentder enttäuschten Frauen und jeder siebte enttäuschte Mann (7,7 Prozent)erklärten bei der Umfrage, das Geschenk habe "sehr billig" gewirkt.15) Vor allem Frauen sprechen offen über ihre EnttäuschungOb dem Partner das Valentinstaggeschenk gefällt, müssen Verliebte seltenerahnen. Zumindest dann nicht, wenn sie mit einer Frau liiert sind: 66,7 Prozentder enttäuschten Frauen haben ihrem Partner offen gesagt, dass er ihreErwartungen nicht erfüllt hat, und nur 33,3 Prozent haben sich nichts anmerkenlassen. Enttäuschte Männer geben sich da zugeknöpfter: Von ihnen sprechen amValentinstag nur 46,2 Prozent offen über ihre Enttäuschung während 53,8 Prozentlieber schweigen.Die Ergebnisse im Überblick:Eine Übersicht über alle Fragen und Antworten der Umfrage finden Sie hier:https://mdz.me/valentinstag2020Hinweis zur Methodik:Die obenstehenden Aussagen sind das Ergebnis einer Umfrage, die dasVerbraucherforum mydealz in der Zeit vom 29. Januar bis zum 3. Februar 2020unter 1.315 deutschen Verbrauchern durchgeführt hat. 