Umfrage zum Stimmungsbild in Corona-Zeiten: Klares Bekenntnis zu Klima- und Umweltschutz (FOTO)

Hamburg (ots) - Auch in Zeiten von Covid-19 und einer insgesamt unsicheren wirtschaftlichen Situation in Deutschland hat die Bevölkerung beim Thema Umwelt- und Klimaschutz eine eindeutige Meinung: So sollte die Konjunkturförderung der Bundesregierung zur Wiederbelebung der Wirtschaft gezielt umwelt- und klimafreundliche Technologien und Unternehmen fördern. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Ökostromanbieters LichtBlick im Mai 2020. 62 Prozent der Befragten haben angegeben, dass ihnen bei solch einem Konjunkturprogramm ökologische Kriterien wichtig sind."Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung räumt dem Klima- und Umweltschutz trotz der Corona-Pandemie weiterhin hohe Priorität ein. Das ist ein klares und starkes Signal, auch an die Politik", so Unternehmenssprecher Ralph Kampwirth. "Ein zukunftsfähiges Konjunkturprogramm muss dem Rechnung tragen. Nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Innovation und Klimaschutz müssen im Fokus stehen."Darüber hinaus zeigen die Befragten trotz Corona ein klares Bekenntnis zur Umwelt: 55 Prozent ist Klima- und Umweltschutz weiterhin wichtig - sie haben angegeben, dass sich der Stellenwert trotz der aktuellen Situation nicht verändert hat, 10 Prozent ist das Thema sogar noch wichtiger geworden als vor Beginn der Krise. Lediglich 12 Prozent der Befragten ist der Klimaschutz weniger wichtig als vor Beginn der Corona-Krise.Für die Umfrage hat das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Ökostromanbieters LichtBlick 2.063 Bundesbürger ab 18 Jahren in einer repräsentativen Untersuchung im Zeitraum vom 30. April bis 04. Mai 2020 online befragt.Medienberichten zufolge arbeitet die Bundesregierung seit April an einem Konjunkturprogramm, mit dem die Wirtschaft nach der Coronakrise wieder durchstarten soll. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte kürzlich ein entsprechendes Programm für Ende Mai, Anfang Juni in Aussicht gestellt.Die Ergebnisse im Detail:1. Sollten bei dem Konjunkturprogramm zur Wiederbelebung der Wirtschaft möglichst gezielt umwelt- und klimafreundliche Technologien und Unternehmen gefördert werden?50% Ja, das ist mir sehr wichtig 12% Ja, aber der Klimaschutz ist nicht mehr so wichtig 16% Nein, es soll nicht gezielt umwelt- und klimafreundliche Unternehmen geförde rt werden 06% Nein, ein solches Konjunkturprogramm sollte es gar nicht geben 16% Weiß nicht / keine Angabe2. Wie hat die Corona-Pandemie den politischen Stellenwert des Klimaschutzes für Sie verändert?10% Für mich ist Umweltschutz jetzt noch wichtiger als vor Corona 55% Mir ist der Klimaschutz trotz Corona unverändert wichtig 12% Für mich ist der Klimaschutz jetzt weniger wichtig als vor Corona 13% Unabhängig von Corona wird die Priorität des Klimaschutzes meines Erachtens ohne als zu hoch eingeschätzt. 09% Weiß nicht/ Keine Angabe