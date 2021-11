Umfrage zum Climate Action Summit: Unternehmen verstärken Klimaschutzmaßnahmen

München (ots) -Der Weltklimagipfel COP26 zeigte, dass es weiterhin an den Unternehmen liegen wird, um noch mehr Wirkung in den Klimaschutz zu bringen. Der letzte Woche zu Ende gegangene Climate Action Summit von ClimatePartner (https://www.climatepartner.com/de) bestätigt, dass diese ihre Aufgabe verstanden haben.Ein Großteil der über 1.000 Teilnehmenden kündigte in einer Umfrage an, ihre Klimaschutzmaßnahmen 2022 zu verstärken:- 86 Prozent der Teilnehmenden, die sich an der Umfrage beteiligt hatten, gaben an, ihre Klimaschutzmaßnahmen im nächsten Jahr zu verstärken.- Für knapp 30 Prozent stehen dabei vor allem Maßnahmen zur Reduktion von Unternehmensemissionen im Mittelpunkt.- 23 Prozent sehen vor allem erhöhte Anforderungen an Lieferanten als zentrales Element ihrer zukünftigen Klimaschutzmaßnahmen.- Auf Rang 3 der vorrangigen Maßnahmen steht mit 18 Prozent die Ausweitung der CO2-Bilanzierung auf weitere Produktgruppen und Geschäftsbereiche.- Fast 50 Prozent sehen in einem CO2-Fußabdruck die Grundlage für ihre allgemeine Klimaschutzstrategie.- Den größten Einfluss auf die Klimaschutzstrategie in Unternehmen hat die jeweilige Überzeugung zum aktiven Klimaschutz. Dies sehen 36 Prozent der Umfrageteilnehmer.- Einen weiteren Einfluss auf die Strategie haben Marktanforderungen von Geschäftspartnern, Lieferanten oder Investoren. Fast 20 Prozent sehen hierin den größten Treiber.Moritz Lehmkuhl, CEO und Founder von ClimatePartner: "Wenn es eine zentrale Botschaft des Climate Action Summit gibt, dann ist es die, dass Unternehmen verstanden haben, jetzt handeln und ihre bisherigen Maßnahmen verstärken zu müssen. Und sie tun es auch, wie sich in den Beiträgen, Diskussionen und auch in der Umfrage bestätigt."Der als Hybrid-Event veranstaltete Climate Action Summit wurde durch die Sponsoren ROSSMANN, Microsoft, gsk, Gothaer Versicherung, SHOP APOTHEKE sowie die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima als Partner unterstützt.Weitere Informationen zu den Vortragenden, Themen und Sponsoren stehen hier bereit: https://www.climatepartner.com/de/summitPressekontakt:ClimatePartnerDieter Niewierra, Communications+49 89 2190974-83d.niewierra@climatepartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuell