Umfrage zeigt: Jugendliche stellen Chancengleichheit im Bildungssystems infrage / Kultureller Hintergrund der Eltern wird als Einflussfaktor wichtiger

Berlin (ots) - Jugendliche zweifeln weiterhin an derChancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Zu diesem Ergebnis kameine repräsentative Umfrage im Auftrag des Stifterverbandes, derSOS-Kinderdörfer weltweit und der Deutschen Kinder- undJugendstiftung (DKJS) im Vorfeld des Tages der Bildung. DerAktionstag am 8. Dezember will in diesem Jahr Aufmerksamkeit auf dasvierte UN-Nachhaltigkeitsziel richten, im Rahmen dessen die VereintenNationen inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleistenund das lebenslange Lernen für alle fördern möchten.Rund die Hälfte der befragten 14- bis 21-Jährigen glauben nicht anChancengleichheit im deutschen Bildungssystem (47 Prozent). DieUmfragewerte haben sich in den letzten Jahren jedoch positiventwickelt. So sahen 2016 insgesamt 52 Prozent keine gleichenBildungschancen. Vor drei Jahren zweifelten sogar noch 55 Prozent ander Chancengleichheit in Deutschland.Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Bildungschancen sind fürdie Jugendlichen die Qualität der Schule und Lehrer (91 Prozent), dieeigene Motivation (90 Prozent) und die Zuwendung und Unterstützungder Eltern (88 Prozent). Dass der kulturelle Hintergrund derErziehungsberechtigten einen großen Einfluss auf die Bildungschancender Kinder hat, glauben immerhin 49 Prozent. Das sind 18Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2016. "Es ist bedenklich, dassnach Meinung der jungen Menschen der kulturelle Hintergrund derEltern wieder einen größeren Einfluss hat. Umso wichtiger ist es,dass wir uns gemeinsam mit unseren Partnern weiterhin fürChancengleichheit einsetzen.", sagt Prof. Dr. Andreas Schlüter,Generalsekretär des Stifterverbandes.Gut ausgebildete Lehrkräfte für hochwertige Bildung -Bildungssystem schlecht auf Schüler mit BeeinträchtigungenvorbereitetDamit eine hochwertige Bildung in Deutschland erreicht werdenkann, sind laut den Befragten speziell für den Beruf ausgebildeteLehrkräfte besonders wichtig (94 Prozent). Auch die Vermittlung vonProblemlösungskompetenzen (94 Prozent), sozialen Kompetenzen (93Prozent) und die umfangreiche Unterstützung und Zuwendung beim Lernendurch die Lehrkräfte (91 Prozent) sind relevant. Dagegen finden mehrals die Hälfte der Jugendlichen, dass mit digitalen Medien wieSmartboards oder Tablets ausgestattete Klassenräume unwichtig füreine hochwertige Bildung sind (55 Prozent). "Die Antwort derJugendlichen zeigt: Die politischen Diskussionen um die technischeAusstattung von Klassenzimmern greift viel zu kurz. Was nützt denSchülern ein Tablet, wenn digitales Lernen immer noch nichtselbstverständlicher, fächerübergreifender Teil ihres Unterrichtsist? Dafür braucht es mutige Bildungskonzepte und gut ausgebildeteLehrkräfte.", sagt Dr. Heike Kahl, Geschäftsführerin der DeutschenKinder- und Jugendstiftung.Deutschland hat sich im Rahmen der UN-Nachhaltigkeitszieleaußerdem dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zuschaffen, in dem Schüler mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsamunterrichtet werden. Dass die Schulen gut auf Kinder mit geistigerBehinderung vorbereitet sind, glauben jedoch weniger als ein Viertelder Befragten (22 Prozent). Kritisch wird auch der gemeinsameUnterricht mit Schülern gesehen, die unter Aufmerksamkeits- bzw.Konzentrationsproblemen leiden (33 Prozent) oder über mangelndeKenntnisse der deutschen Sprache verfügen (33 Prozent). Häufigerglauben die 14- bis 21-Jährigen an die Inklusion von Kindern aussozial schwacher Herkunft (59 Prozent), Schülern mit einerLernschwäche (59 Prozent) oder jungen Menschen mit einer körperlichenBehinderung (55 Prozent).Lebenslanges Lernen wird wichtiger - Selbstorganisation,Höflichkeit und Toleranz relevant für berufliche ZukunftDie große Mehrheit der Befragten sind darüber hinaus der Ansicht,dass das lebenslange Lernen wichtiger werden wird (71 Prozent). Diewichtigsten Kenntnisse und Fähigkeiten für die persönliche beruflicheZukunft sind dabei Selbstorganisation (97 Prozent), Höflichkeit undToleranz gegenüber anderen Menschen (96 Prozent), Kenntnisse derdeutschen Sprache (93 Prozent) und von Fremdsprachen (87 Prozent).Auslandserfahrungen (47 Prozent) oder Kenntnisse in Kunst, Musik undLiteratur (30 Prozent) sind für die jungen Erwachsenen dagegenweniger relevant.Dass sich Deutschland auch weltweit dafür einsetzt, dassBildungssysteme inklusiv, chancengerecht und hochwertig werden, hältdie große Mehrheit für wichtig (83 Prozent). Dr. Wilfried Vyslozil,Vorstandsvorsitzender der SOS-Kinderdörfer weltweit: "DieJugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland geben einenwichtigen Auftrag an uns. Die Bildungschancen müssen weltweitverbessert werden, vor allem dort, wo bittere Armut herrscht undBildung eher marginal stattfindet. Mit guter Bildung wird derGenerationenfluch der Armut gebrochen und eine nachhaltigeVerbesserung erreicht."Über die Initiatoren der Umfrage:Der Stifterverband, die SOS-Kinderdörfer weltweit und die DeutscheKinder- und Jugendstiftung haben sich zusammengeschlossen, umgemeinsam zu mehr Bildungschancen beizutragen und aktiv Verantwortungdafür zu übernehmen. Dazu initiieren sie unter anderem den Tag derBildung, der am 8. Dezember 2018 zum vierten Mal stattfindet.Anlässlich dieses Aktionstages haben die Organisationen dieForsa-Umfrage in Auftrag gegeben, um die Perspektive von Jugendlichenund jungen Erwachsenen abzufragen und in den Diskurs einzubringen.Weitere Informationen zum Tag der Bildung, zu Veranstaltungen,Initiatoren und Unterstützern sind unter www.tag-der-bildung.deverfügbar.Über die Umfrage:Die Umfrage wurde von der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbHim Oktober 2018 durchgeführt und stellt eine repräsentative Befragungvon 1.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 21Jahren dar. Neben den genannten Ergebnissen enthält sie außerdemMeinungen zu Verbesserungsvorschlägen zur Chancengleichheit,unverzichtbaren Elementen eines hochwertigen Bildungssystems oder derRelevanz von außerschulischen Bildungsangeboten. Der ausführlicheErgebnisbericht kann über das Pressebüro angefordert werden. 