Umfrage von LOVEPOINT.de: Schnelle Treffen beim Online-Dating bevorzugt

Darmstadt (ots) - Online-Dating ist die einfachste Art, jemandenkennenzulernen. Doch wie geht es danach weiter? Das Partner- undErotikabenteuerportal LOVEPOINT.de hat 1.589 Mitglieder zum Thema"Das erste Treffen beim Online-Dating" befragt. Das Ergebnis: Nachnur wenigen Nachrichten wird es ernst.Die wichtigsten Ergebnisse:Eine Frage der ChemieOnline einen Partner finden? Gerne! Allerdings möchten sich 66Prozent der Männer so schnell wie möglich mit dem Online-Kontakt imrealen Leben treffen, um herauszufinden, ob die Chemie stimmt. Frauenwollen sich zwar aus dem gleichen Grund treffen, aber gehen es lieberetwas langsamer an. Nur 30 Prozent sind für das schnelle realeTreffen, um die erotischen Chancen auszuloten.Reale Treffen spannenderDie Gründe, warum ein schnelles Treffen bevorzugt wird, könnenaber auch ganz anderer Natur sein. So geben 48 Prozent der weiblichenund 55 Prozent der männlichen Befragten an, dass sie ein zügigesTreffen nach dem Erstkontakt wegen der Körpersignale wie etwa Mimikund Gestik deutlich spannender finden als längeres Hin- undHerschreiben.Zeit ist wertvollZeit wird immer kostbarer. Vor allem, Zeit zu investieren. So gibtjeder vierte Mann (24 Prozent) und jede vierte Frau (27 Prozent) an,sich schnell mit dem jeweiligen Online-Kontakt treffen zu wollen, umnicht unnütz viel Zeit in Nachrichten zu investieren. Der realeEindruck gibt hier den Ausschlag.Männliche Zurückhaltung kann sich lohnenDoch es gibt auch diejenigen, die das erste Treffen gerne malhinauszögern. So möchten sich 19 Prozent der Frauen vor einem erstenTreffen lieber online ausgiebig mit ihrem Flirtpartner austauschen.Dabei geht es ihnen nicht nur um das Kennenlernen an sich, sondernauch darum, Vertrauen aufzubauen. Bei den Männern sind es hingegennur 9 Prozent, die sich absichtlich länger Zeit mit dem erstenTreffen lassen.Über LOVEPOINT.deDer Online-Dating-Pionier LOVEPOINT.de zählt - dank über 100Testsiegen seit Agenturgründung - bereits seit 17 Jahren zu denrenommiertesten Online-Vermittlungsagenturen für Beziehungspartnerund Erotikabenteuer und hat aktuell 600.000 aktive Mitglieder. Die imJahr 1999 gegründete Agentur registrierte 2015 eine Vermittlung vonüber 3,5 Millionen Kontakten. Hierbei richtet sich LOVEPOINT.despeziell an Menschen, die bei ihrer Kontaktsuche Wert auf niveauvolleKontakte, Anonymität und faire Konditionen legen. Die Antifake- undErfolgsgarantie sichert den Kontaktsuchenden seriöse Kontakte, freivon Kontaktanimation. In der Sparte der erotischen Kontaktvermittlungist LOVEPOINT.de darüber hinaus die einzige Partneragentur mitTÜV-zertifiziertem Datenschutz seit 2009.