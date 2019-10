Umfrage von J.P. Morgan Asset Management: Sparerinnen und Anlegerinnen in Europa könnten Reserven von rund 200 Milliarden Euro investieren (FOTO)

Frankfurt (ots) -Fehlendes finanzielles Selbstbewusstsein, ausbaufährigeAnlagekenntnisse und zu wenig Zeit in der Alltagshektik sind nureinige der Faktoren, die Frauen zwischen 30 und 65 Jahren in Europa(einschließlich Großbritannien) daran hindern, angespartes Kapitalvon rund 200 Milliarden Euro an den Finanzmärkten anzulegen. 45Milliarden Euro davon könnten auf Deutschland und Österreichentfallen. Dies ist nur eine der Erkenntnisse einer europaweitenUmfrage zum Thema Frauen und Geldanlage von J.P. Morgan AssetManagement, für die insgesamt rund 3.000 Frauen sowie eineVergleichsgruppe von 600 Männern befragt wurden, die jeweils bereitsSpar- oder Anlageprodukte nutzen oder über ein bestimmtesMindesteinkommen verfügen.Frauen weniger selbstbewusst im Umgang mit Geld als MännerLaut der Umfrage gibt mit 34 Prozent zwar ein Drittel der Frauenan, über ein hohes Selbstvertrauen im Umgang mit Geld zu verfügen.Bei den Männern ist es mit 46 Prozent aber fast die Hälfte derBefragten. Frauen glauben zudem, dass sie über geringere Anlage- undFinanzkenntnisse verfügen - nur eine von fünf Frauen (21 Prozent)bezeichnet sich bei dem Thema als sachkundig. Bei den Männern ist esetwas mehr als ein Drittel (36 Prozent). Fast 60 Prozent der Frauenvertraten zudem die Meinung, dass es schwierig ist, genügend Zeitwährend des Tages aufzubringen, um alle To-Dos zu erledigen. Darausabgeleitet nehmen sich Frauen entsprechend weniger Zeit für dieGeldanlage als Männer, von denen 40 Prozent mehr Zeit für denVermögensaufbau einplanen.Frauen, die bereits investieren, bewerten ihr Selbstvertrauenhöher als Frauen, die nicht investieren. Dabei zeigte sich mit 51Prozent die Hälfte der investierenden Frauen überzeugt, die richtigeVorsorge für die Zukunft getroffen zu haben, verglichen mit einemDrittel (34 Prozent) der Frauen, die nicht investieren. "UnsereBefragung zeigt, dass die Finanzbranche Frauen viel stärker einbindenkönnte, damit sie ihr Vermögen vermehren und ihre Anlageziele bessererreichen. Wir können mehr tun, um Frauen Informationen anzubieten,die einfach zugänglich und ansprechend sind. Dann können Frauenaktiver werden, wenn es darum geht, ihr Erspartes zu vermehren unddie Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen", erklärtPia Bradtmöller, Leiterin Marketing & PR bei J.P. Morgan AssetManagement.8 Typen von AnlegerinnenUm die Anforderungen von Sparerinnen und Anlegerinnen in Europabesser verstehen zu können, wurden auf Basis der Befragung achtverschiedene Segmente ermittelt, die sich zwei unterschiedlichenSpektren zuordnen lassen: Frauen mit einer stärkeren Affinität zumInvestieren und Frauen mit einer höheren Affinität zum Sparen. DieGröße der jeweiligen Gruppen wird nachstehend als Prozentsatz inKlammern angegeben.Frauen mit einer größeren Tendenz zum Investieren:1) Selbstsicher und kontrolliert: ernsthafte und engagierteAnlegerinnen, für die finanzielle Sicherheit und ein sorgenfreierRuhestand Priorität haben (16 Prozent).2) Im Hier und Jetzt: stark auf die Gegenwart fixiert, Investitionenals eine Chance für die Zukunft (13 Prozent).3) Aktiv und zielgerichtet: wohlhabende und optimistische Frauen aufSuche nach Vermögenswachstum, die für eine sichere und komfortableZukunft vorgesorgt haben (12 Prozent).4) Wachsendes Selbstbewusstsein: Abwägung kurz- und langfristigerInteressen, aber mit Erwartungen hinsichtlich einesVermögenswachstums und einer positiven Sicht auf die Zukunft (7Prozent).5) Junge Überfliegerin: ehrgeizige, selbstbewusste Frauen mit wenigZeit, die sich für Investitionen begeistern und sich sowohl onlineals auch offline beraten lassen (5 Prozent).Frauen mit einer größeren Tendenz zum Sparen:6) Vorsichtige Zweiflerin: ängstliche Frauen mitSicherheitsbedürfnis, die sich finanziell eingeschränkt fühlen, abermehr Auswahlmöglichkeiten wünschen (16 Prozent).7) Passive Behüterin: finanziell nicht engagierte Frauen mitSicherheitsbedürfnis, deren Verlustangst größer ist als die Aussichtauf künftige Gewinne (19 Prozent).8) Erklärte Traditionalistin: Die Bewahrung ihrer Lebensweise undFinanzen hat Priorität. Sie sind nicht bereit, ihre Komfortzone zuverlassen und möchten keine Risiken eingehen (12 Prozent).Unterschiede nach Ländern: "Passive Behüterinnen" vor allem inSchweden, in Deutschland vor allem die Gruppe "Selbstischer undkontrolliert"Die Umfrage zeigt zudem die Unterschiede innerhalb der Segmenteund zwischen den Segmenten auf. Beispielsweise waren PassiveBehüterinnen, die größte Gruppe, mit fast 30 Prozent besonders inSchweden konzentriert. In Österreich/Deutschland lag der Wert bei nur15 Prozent. Für diese Gruppe war Sicherheit wichtiger als höhereErträge. Passive Behüterinnen fürchten sich allgemein vorMarktschwankungen und finanziellen Verlusten. Die zweitgrößte Gruppe,Vorsichtige Zweiflerin, waren in Großbritannien (24 Prozent),Frankreich (20 Prozent) und Spanien/Portugal (20 Prozent)gleichmäßiger verteilt. Schweden wies in dieser Gruppe den geringstenAnteil auf (7 Prozent). Mehr als zwei Drittel dieser Gruppe wurdenals Sparerinnen bestimmt. Zwar ist sich diese Gruppe der Bedeutungfinanzieller Unabhängigkeit bewusst, jedoch fühlt sie sich durchverschiedene Faktoren, wie fehlendes Selbstvertrauen und begrenzteAnlagekenntnisse, eingeschränkt. Die drittgrößte Gruppe, Selbstsicherund kontrolliert, wies die höchste Konzentration inÖsterreich/Deutschland auf (fast 30 Prozent). Mehr als die Hälftedieser Gruppe war über 50 Jahre alt und kurz vor dem Eintritt in denRuhestand. Diese Frauen möchten ihre Finanzen selbst in die Handnehmen und vermeiden üblicherweise übermäßige finanzielle Risiken.Diese Gruppe ist selbstbewusst und sachkundig in puncto Investments."Da so viele Frauen über Bareinlagen und Sparprodukte verfügen,bietet sich ein enormes Wachstumspotenzial, wenn man sie darinbekräftigt, langfristig mehr aus ihrem Geld zu machen. Zweifelsohnesind mit dem Engagement in Wertpapieren auch Risiken verbunden. Werallerdings gar nicht investiert, riskiert langfristige finanzielleZiele nicht zu erreichen. Wir wissen alle nur zu gut, dass dieZinserträge aus Sparprodukten im Grunde nicht mehr vorhanden sind unddass die Renditen von Staatsanleihen an vielen Märkten im negativenBereich liegen", erklärt Christoph Bergweiler, Leiter Deutschland,Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland bei J.P. MorganAsset Management."Der Bedarf an Finanzbildung und Beratung bei Frauen ist hoch. Wirmüssen gemeinsam daran arbeiten, Frauen in Finanzthemen besser zuinformieren und dadurch positives Selbstvertrauen fürFinanzentscheidungen zu stärken. Dann können Frauen eigenes Vermögenund eine eigene Vorsorge aufbauen. Wertpapieranlagen spielen dafürlangfristig eine wichtige Rolle", sagt Bergweiler.Zur Studie: Die Befragung wurde in Frankreich, Großbritannien,Italien, Schweden sowie in den gemeinsam untersuchten LändernDeutschland/ Österreich sowie Spanien/Portugal von dem Research-HausKantar durchgeführt. Die Feldarbeit erfolgte zwischen dem 8. und 31.Juli 2019 durch die Panel-Partner von Kantar mithilfe eines 75 Fragenumfassenden Online-Fragebogens zur Selbsteinschätzung. Der Fragebogenwurde von insgesamt 3.009 Frauen im Alter von 30 bis 65 Jahrenbeantwortet, die entweder Kapitalanlagen oder Ersparnisse besitzenund über ein persönliches Mindesteinkommen verfügten (die Höhe desEinkomens war dabei länderabhängig). Darüber hinaus wurde eineStichprobe von 601 männlichen Anleger befragt, die alsVergleichsmaßstab dient.Über J.P. Morgan Asset ManagementAls Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase& Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beimAufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahrenbietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen,Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.06.2019ein Vermögen von rund 1,8 Billionen US-Dollar. In Deutschland istJ.P. 