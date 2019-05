Umfrage von HIMSS Analytics im Auftrag von Dimensional Insight besagt, dass lediglich 1 von 5 Organisationen im Gesundheitswesen für die Analyse ihrer Patientenpopulation Analytik-Methoden nutzt

Die Umfrage zeigt, dass Kliniker im Vergleich zum Management ingeringerem Ausmaß Analytik-Methoden zur datenabhängigenEntscheidungsfindung nutzenBurlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dimensional Insight®,Entwickler der Diver Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2448469-1&h=2952160425&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2448469-2%26h%3D349554597%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dimins.com%252Fbi-tools%252Fdiver-platform%26a%3DDiver%2BPlatform&a=Diver+Platform)(TM), einer Lösung für Datenmanagement und -analytik,gab heute die Ergebnisse einer mit HIMSS Analytics durchgeführtenUmfrage bekannt, an der 110 Führungskräfte aus dem Gesundheitswesenteilnahmen. Laut Umfrage nutzen die meisten Organisationen imGesundheitswesen zwar Analytik-Methoden im klinischen Umfeld, jedochliegt dabei das Hauptaugenmerk in vielen Organisationen nicht aufrein klinischen Projekten. So nutzt derzeit nur 1 von 5Gesundheitsorganisationen Analytik-Methoden zur Auswertung ihrermedizinisch versorgten Patientenpopulation.Die Umfrageergebnisse zeigen:- 90 % der Befragten nutzen Analytik in klinischen Bereichen.- Nur 28,4 % der Befragten nutzen Analytik im Hinblick auf dieEffektivität von Pflegeprojekten, 21,6 % zur Auswertung ihrerPatientenpopulation und 10,8 % für das Pflege-Management imchronischen Bereich.- Von jenen Gesundheitsorganisationen, die Analytik noch nicht imEinsatz haben, dies aber planen, gaben nur 31,8 % an, dass dieGesundheit ihrer Patientenpopulation ein Schwerpunkt sein wird.59,1 % sagen, dass die effektive Versorgungsqualität einSchwerpunkt sein wird.Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass Kliniker (Ärzte undKrankenpflegepersonal) in diesen Organisationen am wenigsten dazu inder Lage sind, Analytik-Methoden zur Entscheidungsfindung zu nutzen.- Die durchschnittliche Punktezahl bei der Frage, welche Rolle dieanalytikbasierte Entscheidungsfindung spielt, betrug 5,17. Dabeiwurde eine Skala von 1 bis 7 (1=extrem gering, 7=extrem hoch)herangezogen.- Anhand dieser Skala bewerteten Führungskräfte aus demGesundheitswesen das klinische Fachpersonal mit einem Wert von 4,39(15,1 % unter dem Durchschnittswert)."Kliniker werden Daten zur Entscheidungsfindung effektiver nutzen,sobald die entsprechenden Mechanismen in ihre Arbeitsabläufeintegriert sind, was derzeit in vielen Fällen noch nicht umgesetztist", sagt George Dealy, Vice President bei Dimensional Insight undverantwortlich für den Bereich Lösungen für das Gesundheitswesen."Projekte, denen Gesundheitsorganisationen offener gegenüberstehen,sind zwar durchaus jene, die klinische Daten verwenden - wie zumBeispiel zur Verbesserung im Bereich der Wiederaufnahme von Patienten-, sich aber auf Prozessverbesserungen konzentriert, die finanzielleAuswirkungen haben, im Gegensatz zur direkten Verbesserung derPatientenversorgung."Um mehr zu erfahren, können Sie die vollständigenUmfrageergebnisse unterhttps://www.dimins.com/white-papers/himss-clinical-analytics/ finden.Informationen zu Dimensional InsightDimensional Insight (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2448469-1&h=2085136405&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2448469-2%26h%3D3147165855%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimins.com%252F%26a%3DDimensional%2BInsight&a=Dimensional+Insight)® istein führender Anbieter von Analytik- und Datenmanagementlösungen undbietet ein komplettes Portfolio von Leistungen an, die vonDatenintegration und -modellierung bis zu ausgeklügeltenBerichtsfunktionen, Analysen und Dashboards reichen. DimensionalInsight hat den Status "Best in KLAS" für Business Intelligence undAnalytik im Gesundheitsbereich bereits sechs Mal erreicht und gingzuletzt 2019 als Nummer 1 hervor. Dimensional Insight wurde 1989gegründet und zählt weltweit mehrere tausend Organisationen zu seinenKunden.Pressekontakt:Kathy Sucich+1 781-419-2145ksucich@dimins.comOriginal-Content von: Dimensional Insight, übermittelt durch news aktuell