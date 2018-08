Umfrage von Claranet zeigt starkes Interesse an DevOps bei europäischen Unternehmen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Eine vom Managed Service Provider Claranet in Auftrag gegebeneStudie hat gezeigt, dass die Bereitschaft europäischer Unternehmenzur Einführung von DevOps weiterhin sehr hoch ist. Viele Unternehmenwerden dabei ihre Bemühungen im Rahmen einer umfassenderen,anwendungsorientierten Philosophie verstärken. Trotzdem müssen diebestehenden Probleme behoben werden, wenn DevOps zum Modus Operandifür die meisten IT-Abteilungen werden soll. Dieses Ziel kann nurerreicht werden, wenn der Fokus auf der Nutzung von Cloud-Dienstenund Automatisierung liegt.Der Bericht "Beyond Digital Transformation: Realitätscheck füreuropäische IT und Digital Leader" analysiert die Ergebnisse von 750befragten Führungskräften in Europa. Es wurde festgestellt, dassnahezu drei von zehn (29 Prozent) der Unternehmen bereits auf einenDevOps-Ansatz umgestellt haben. Bei weiteren 54 Prozent wird eineUmstellung im Verlauf der nächsten zwei Jahre erwartet. Diesepositive Entwicklung deutet darauf hin, dass Unternehmen vollständigvon der Software-Revolution profitieren möchten und Schritteunternehmen, um sich zur Verbesserung des Kundenerlebnisses so agilwie möglich zu präsentieren.In einem Kommentar zu den Ergebnissen erklärt Olaf Fischer,Geschäftsführer von Claranet Deutschland: "Unter IT-Führungskräftenist der klare Wunsch vorhanden, den DevOps-Ansatz schnellerumzusetzen. Um diesen Wettbewerbsvorteil zu nutzen und zu sichern,müssen Unternehmen ehrgeizig, flexibel und offen für neue Ansätzesein. Es ist erfreulich, dass sich Unternehmen der Vorteile einesanwendungsorientierten Ansatzes für eine verbesserte geschäftlicheAgilität und einer gesteigerten betrieblichen Effizienz immerbewusster werden."Dennoch bestehen weiterhin Probleme, das Potenzial von DevOps vollauszuschöpfen. Nahezu dreiviertel (74 Prozent) der Unternehmen, diedie Migration auf DevOps vorgenommen haben, hatten mit Problemen zukämpfen. Am häufigsten stellten IT-Führungskräfte fest, dass dieBetriebsteams das Potenzial von DevOps selbst einschränken (26Prozent der Fälle). Andere IT-Führungskräfte wiederum musstenerkennen, dass das Fehlen klarer Unternehmensziele innerhalb derManagementstruktur es erschwerte, eine DevOps-Strategie zudefinieren, mit der diese Ziele erreicht werden können (25 Prozentder Fälle).Laut Fischer müssen IT-Führungskräfte ihre Bemühungen im Hinblickauf automatisierte Anwendungen und Prozesse erhöhen, um dieseProbleme zu beheben. Dies kann gelingen, indem sie die Möglichkeitender Cloud vollständig nutzen und eine allmähliche Änderung der Kulturfördern, damit alle Mitglieder der IT-Abteilung von derDevOps-Philosophie überzeugt werden können.Fischer fügt hinzu: "DevOps kann nicht einfach über Nachteingeführt werden - es muss ein angemessener Zeitraum für iterativeVeränderungen eingeplant werden, in dem die Technologie undMitarbeiter darauf vorbereitet werden. Dabei ist eine verstärkteAutomatisierung ausschlaggebend, um die Agilität zu erreichen, dieeinen erfolgreichen DevOps-Ansatz ausmacht. Unternehmen müssenzusätzliche Schritte unternehmen und neue Maßnahmen implementieren,um diesen Vorgang zu vereinfachen. Eine Möglichkeit ist es, sichweniger auf die kontinuierliche Integration (CI) und mehr auf diekontinuierliche Weiterentwicklung (CD) zu konzentrieren. Tatsächlichermöglicht diese Methode den Unternehmen, Updates wesentlichschneller zu realisieren. In Kombination mit der Flexibilität derCloud werden sie von enormen Vorteilen profitieren."Abschließend erklärt Fischer: "Vielleicht geht es bei dererfolgreichen Integration von DevOps in das Projektmanagement auchvor allem um eine Veränderung der Kultur. Automatisierung undProzesse wie CD sind wichtig. Sie können jedoch nur dann vollständigausgeschöpft werden, wenn alle Mitarbeiter der IT-AbteilungÄnderungen gegenüber positiv eingestellt sind. Änderungen müssenschrittweise und im Hinblick auf langfristige Ziele erfolgen.IT-Teams müssen sich sicher sein können, dass ihre Arbeitsplätzenicht durch Automatisierung wegfallen, sondern sie dadurch dieMöglichkeit erhalten, interessantere Aufgaben für das Unternehmen zuübernehmen."Den vollständigen Claranet Research Report 2018 gibt es zumDownload unter www.claranet.de/claranet-research-report-2018.Über Claranet:Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud-und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed ServiceProvider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungenauf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchstenSicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zubetreiben. Mit circa 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet großeHosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf PublicCloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kundenwie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen aufdiese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder anderegeschäftsrelevante Anwendungen.Claranet wurde in Gartners "Magic Quadrant 2018" für "Data CentreOutsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europapositioniert. 