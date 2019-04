Umfrage von Auslandsjob.de: Junge Leute wollen Work and Travel gerne selbst organisieren (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) -Work and Travel selbständig zu organisieren ist ein wesentlicherWunsch von jungen Leuten. Das machen die Ergebnisse der aktuellenWork-and-Travel-Umfrage 2.0 von Auslandsjob.de deutlich. DieOnline-Umfrage wurde im Herbst 2018 mit 3021 Teilnehmerndurchgeführt. Die Reisenden wünschen sich aber Unterstützung beieinzelnen Organisationsschritten. Nur ganz junge Leute wollen einkomplettes Work-and-Travel-Paket bei einer Organisation oder Agenturbuchen."Viele junge Leute wollen beim Work and Travel keine von A bis Zdurchorganisierte Reisebüro-Leistung", sagt Jane Jordan von derINITIATIVE auslandszeit. Ausgewählte Hilfestellungen für dieeigenständige Organisation der Reise seien aber sehr gefragt. Dazuzählen u.a. Flüge, Visa und Versicherungen fürs Ausland, Informationrund um die Arbeitssuche und der Austausch mit anderen Reisenden.Bei der Online-Umfrage beantworteten 3021 Teilnehmer Fragebögenmit insgesamt 39 Fragen in der Zeit von August bis Anfang Oktober2018. Entwickelt wurde die Online-Umfrage von der INITIATIVEauslandszeit in Kooperation mit Tourism Australia, der australischenTourismusbehörde. Die wissenschaftliche Begleitung oblag Dr. AndreasGolze, Dozent an der International School of Management (ISM) inFrankfurt am Main. Im Rahmen seines Marktforschungsseminars wertetenMaster-Studierende die Fragebögen aus. Im Vergleich zur Umfrage 1.0aus dem Jahr 2017 stieg die Zahl der Teilnehmer um 35 Prozent. DieINITIATIVE auslandszeit beurteilt die gestiegene Resonanz als einZeichen, dass Work & Travel immer beliebter wird.Direkt nach dem Abitur zum Work and TravelWork-and-Traveller werden immer jünger, "wahrscheinlich aufgrunddes G8-Abiturs", sagt Jane Jordan. Ein gutes Drittel der Befragtenwar im Alter von bis zu 18 Jahren, dicht gefolgt von derzweitstärksten Gruppe mit 29 Prozent im Alter von 19 bis 21 Jahren.Der Anteil der 22- bis 25-Jährigen machte noch 18 Prozent aus. Nurrund 14 Prozent waren 26 bis 30 Jahre alt. Das in der Umfrage 1.0 imJahr 2017 berechnete Durchschnittsalter lag dagegen noch bei 24Jahren. Die meisten Teilnehmer (60%) waren bei der neuen Befragungunter 21 Jahre oder jünger.Wie im Jahr zuvor waren 70 Prozent der Umfrageteilnehmer weiblich,knapp 30 Prozent männlich. Der favorisierte Zeitpunkt für Work andTravel liegt weiterhin direkt nach dem Abitur/der Fachhochschulreife(56 Prozent). Während des Studiums wollen nur 15 Prozent das Reisenmit dem Arbeiten verbinden. Für jeden zweiten Befragten kommt aberauch eine Work-and-Travel-Zeit direkt nach dem Studium oder währenddes Berufs in einem Sabbatical als Option in Frage. Die Altersklasse"31 bis 35" war nur mit 93 Teilnehmern gering vertreten. Haupt- undRealschulabsolventen machten nur 4 Prozent aller Befragten aus.Auf in die weite Welt: Australien, Neuseeland und Kanada sind dieFavoritenFast 70 Prozent der Befragten hatten sich bereits für ihrReiseziel entschieden. Wie zuvor sind auch aktuell die ReisezieleAustralien, Neuseeland und Kanada die beliebtesten Länder für Workand Travel. Nur rund 500 Befragte interessierten sich für die USA(z.B. als Au-Pair, Betreuer im Summercamp). Denn hier ist klassischesWork and Travel wegen der Visaregelungen kaum möglich. Aufenthalte inArgentinien und Chile standen auf Rang 6 und 7. Insgesamt wollten nur173 Befragte in eines von sieben aufgeführten europäischen Ländernzum Work and Travel. England war bei dieser Frage mit gerade mal mit37 Angaben noch am stärksten gefragt.Je nach Alter sind die Wünsche unterschiedlichDie ISM-Studierenden erarbeiteten typische Persönlichkeitsprofile("Personas"), um Work and Traveller und ihre Wünsche vergleichen zukönnen. Sie fanden heraus, dass je nach Lebenssituation, Alter,Geschlecht und geäußerten Präferenzen deutliche Unterschiedevorliegen. So informiert sich beispielsweise die 18jährigeAbiturientin "Lisa" über ihr Reiseziel vor allem aufWork-and-Travel-Webseiten und bei Familienangehörigen oder Freunden.Sie wünscht sich mehr Hilfe bei der Organisation als die 23-jährigeStudentin "Anna", die kurz vor ihrem Abschluss steht. Letztere möchteihren Work-and-Travel-Aufenthalt weitgehend selbst organisieren, aberbei Problemen auf Unterstützung vor Ort zurückgreifen können. "Hans",27 Jahre, berufstätig im Vertrieb, verlässt sich dagegen ganz aufsein eigenes Organisationstalent. Er ist derjenige, der am längstenWork and Travel machen möchte.Motive beim Work and TravelFür die Mehrheit der Befragten sind drei Gründe für Work andTravel wichtig: Man will vor allem Abenteuer erleben und Spaß haben.An zweiter Stelle ist den Befragten die Verbesserung ihrerSprachkenntnisse wichtig. Auf Rang drei steht der Wunsch, das Lebenund die Kultur im Ausland besser kennenzulernen.Ängste und SorgenWork and Traveller haben vor allem Angst davor, im Ausland keinenJob zu finden. Sie machen sich Sorgen, dass ihnen unterwegs das Geldausgeht. An dritter Stelle äußern sie Befürchtungen, im Auslandüberfordert zu sein. Um aufkeimendes Heimweh machten sich auch einigeSorgen. Sehr gering ausgeprägt war die Furcht vor negativenAuswirkungen auf die eigene Karriere bei einer längeren Abwesenheitim Ausland. Auch über eine fehlende Unterstützung durch Familie,Partner und Freunde machten sich nur sehr wenige Gedanken.Keine Pakete - Trend: Reisende wünschen sich Checklisten und eineApp für Work and Travel"Die Umfrage 2.0 macht deutlich, dass immer weniger junge Leutebeim Work and Travel eine Pauschalreise wünschen. Um Ängste undRisiken einzugrenzen, nutzen aber viele Work and Traveller gerneeinzelne Hilfeleistungen", sagt Jane Jordan. Nur die ganz jungenTeilnehmer und ihre Eltern griffen auf Reise-Pakete zurück. DieMehrheit wähle eher punktuell aus. Begehrt seien beispielsweise Hilfebei Flugbuchungen mit Open-Return-Tickets, eine Unterbringung für dieerste Woche der Ankunft, Vorbereitungsseminare, E-Books undUnterstützung bei der Jobsuche. Der Bedarf sei groß. "Täglichbesuchen rund 5000 Interessierte das Portal Auslandsjob.de fürOrganisations- und Entscheidungshilfen", stellt Jordan heraus. Zu denbeliebtesten Informationstools zählen daher u.a. dieWork-and-Travel-Planungscheckliste für Selbstorganisierer aufhttps://www.auslandsjob.de/work-and-travel-checkliste.php und dieSeite zu Open-Return-Tickets mit günstigen Tarifen und flexiblemRückflugdatum auf https://www.open-return-ticket.de.Zudem wurde in der Umfrage ein neuer Trend deutlich: Junge Leutemöchten sich nicht bloß über Webseiten informieren. Sie wünschen eineSmartphone-App, die sowohl den direkten Austausch mit Work andTravellern ermöglicht, als auch gleichzeitig die Reisenden von derPlanung bis zur Heimreise interaktiv begleitet. "Die Entwicklung voneiner solchen App ist bereits bei uns in der Planung", sagt JaneJordan.Weitere Informationen auf https://www.auslandsjob.de/Kontakt: Jane Jordan, INITIATIVE auslandszeit, Berliner Str. 36,33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel.: 05242 405434 2, E-Mail:jane@auslandszeit.de, www.initiative-auslandszeit.deDie INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigenInformationsportal-Netz-werken zum Thema Auslandsaufenthalt imdeutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 gegründet und verfolgt dieEntwicklungen rund um die Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen,Reisen und Tourismus. Insgesamt sind unter dem Dach der Initiativeverschiedene OnlineFachportale vereint, die monatlich von über500.000 Besuchern genutzt werden.Auslandsjob.de ist ein Fachportal für Auslandsaufenthalte mit demSchwerpunkt "Work and Travel" bzw. Arbeiten im Ausland. EinePlattform für "Do it yourself Work and Travel". Sie bietetEntscheidungshilfen und Links zu Jobangeboten im Ausland sowie Tippszum Visum, zu Flügen, Kosten und zur Planung. Des Weiteren gibt es imPortal eine interaktive Planungscheckliste für alle, die ihre Work &Travel-Zeit selbst organisieren. Hinzu kommen Tutorials und Webinarefür die Work-and-Travel-Planung, Erklärvideos sowie eine eigeneFlugsuchmaschine mit besonders günstigen und flexiblen Jugendtarifen.https://www.auslandsjob.de/Pressekontakt:Beatrix Polgar-StüweRedaktionsbüroSchillingsrotter Str. 750996 Kölnmail@polgar-stuewe.deOriginal-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuell