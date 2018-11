Umfrage unter Immobilienprofis: 4 von 10 Makler halten Baukindergeld für sinnlos

Nürnberg (ots) - Der Marktmonitor Immobilien (MMI) 2018, eineStudie von immowelt.de, wurde in diesem Jahr erstmals inZusammenarbeit mit Prof. Dr. Bertram Steininger vom KTH RoyalInstitute of Technology in Stockholm durchgeführt. Das sind dieErgebnisse zum Thema Baukindergeld:- 39 Prozent der Immobilienprofis finden das neu eingeführteBaukindergeld nicht sinnvoll- Eine Analyse zeigt: Lediglich im Osten und im nordöstlichenBayern profitieren Immobilienkäufer vom Baukindergeld- Die Befragten bevorzugen andere oder zusätzliche Maßnahmen wiedie Senkung der Kaufnebenkosten oder die Vereinfachung vonBaugenehmigungsverfahrenMit dem Baukindergeld will die Bundesregierung Familien mitKindern den Weg ins Eigenheim erleichtern. Doch 39 Prozent derImmobilienprofis halten das Vorhaben der Großen Koalition für nichtsinnvoll. Zu diesem Ergebnis kommt der Marktmonitor Immobilien (MMI)2018, eine Studie von immowelt.de, die in diesem Jahr erstmals inZusammenarbeit mit Prof. Dr. Bertram Steininger vom KTH RoyalInstitute of Technology in Stockholm durchgeführt wurde. DieBundesregierung hat das Baukindergeld rückwirkend zum 1.1.2018beschlossen. Die Förderung beträgt insgesamt 12.000 Euro pro Kind undwird über einen Zeitraum von 10 Jahren ausgezahlt.Mitnahmeeffekte und regionale UnterschiedeDie meisten (54 Prozent) der Makler, die das Baukindergeldablehnen, finden, dass andere Maßnahmen das Problem der hohen Kostenvon Wohneigentum besser und effektiver lösen könnten. Knapp dieHälfte (49 Prozent) glaubt, dass das Baukindergeld nur zuMitnahmeeffekten führt und die Förderung auf die Immobilienpreiseaufgeschlagen wird. Der staatliche Zuschuss ist nicht nur bei denImmobilienprofis umstritten: Aktuell kritisiert auch die Organisationfür wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) die Förderung. Dennoch wirddas Baukindergeld rege in Anspruch genommen, wie die Zahlen derstaatlichen Förderbank KfW verdeutlichen. Demnach hat die KfW bisEnde Oktober bereits 30.000 Anträge für das Baukindergeld erhalten.Weitere 41 Prozent der befragten Immobilienprofis sind derMeinung, dass regionale Unterschiede beim Wohnraumbedarf und denImmobilienpreisen nicht berücksichtigt werden. Eine aktuellePreisanalyse von immowelt.de zur Wirkung des Baukindergeldes in allendeutschen Stadt- und Landkreisen untermauert diese Einschätzung.Demnach profitieren am meisten Familien in den ostdeutschenBundesländern und in strukturschwachen Regionen wie etwa imnordöstlichen Bayern. In den Großstädten und Ballungszentren ist dieWirkung nur sehr gering. Wie hoch der Anteil des Baukindergeldes anden Kaufkosten in allen Stadt- und Landkreisen ist, lesen Sie hier:http://ots.de/I4pvdzMakler empfehlen Senkung der KaufnebenkostenTrotz der vorhandenen Skepsis gegenüber dem Baukindergeld rechnetimmerhin jeder 3. Immobilienprofi mit einer steigendenEigentümerquote. Ein Grund könnten Familien mit mittleren Einkommensein, die Makler als größte Profiteure der neuen Förderung ausmachen.Geringverdiener werden sich ihrer Ansicht nach besonders in der Stadtnur selten den Traum vom Eigenheim verwirklichen.Damit der Immobilienkauf noch mehr Familien ermöglicht wird,würden die befragten Immobilienprofis andere oder zusätzlicheMaßnahmen bevorzugen. Am häufigsten (77 Prozent) empfehlen sie dieSenkung der Kaufnebenkosten. Damit meinen sie hauptsächlich dieGrunderwerbsteuer, die je nach Bundesland 3,5 bis 6,5 Prozent desKaufpreises ausmacht. Auch der Abbau von Bürokratie wie zum Beispieldurch ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren (69 Prozent) oderdie Ausweisung von neuem Bauland (64 Prozent) sind für viele Befragtegeeignete Mittel, um den Immobilienkauf zu erleichtern.Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit:http://ots.de/Qg4744Über den Marktmonitor Immobilien 2018:Der Marktmonitor Immobilen 2018 ist eine repräsentative Studie vonimmowelt.de in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Bertram Steininger vomKTH Royal Institute of Technology in Stockholm. Die Daten für dieStudie wurden innerhalb des Immobilien-Professional-Panels (IPP) derImmowelt erhoben, an dem ausschließlich Fachleute aus derImmobilienwirtschaft teilnehmen. Befragt wurden 315 zufälligausgewählte Makler, Bauträger und weitere Immobilienspezialisten inDeutschland (Befragungszeitraum: 28. September bis 10. Oktober 2018).Weitere Informationen zum Marktmonitor Immobilien finden Sie aufhttps://www.immowelt-research.de.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 48 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de und umzugsauktion.deweitere reichweitenstarke Portale betreibt und leistungsstarkeCRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. 