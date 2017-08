Umfrage unter Branchen-Experten: Sollten Robotertexte gekennzeichnet werden? Ja, sagen die meisten Befragten.

Hamburg (ots) - Immer mehr Verlage setzen auf computergenerierteTexte. Bislang geht es dabei meist um Sportergebnisse, Börsendatenoder Wetternews - doch das Verfassen journalistischer Texte mit Hilfevon Algorithmen liegt im Trend. Das Medienmagazin journalist hat sichin der Branche umgehört: Sollten maschinell erstelle Beiträgegekennzeichnet werden? Das Ergebnis ist deutlich: Die Mehrheit derBefragten plädiert für eine Kennzeichnung von Robotertexten.Kathrin Konyen, stellvertretende Bundesvorsitzende des DeutschenJournalisten-Verbands (DJV), ist für eine Kennzeichnung. Transparenzsei im Journalismus "unabdingbar", erklärt sie in derjournalist-Umfrage. Den Lesern, Hörern und Zuschauern offenzulegen,wer Urheber der vermittelten Informationen ist, "gehört für mich zuden Grundlagen, damit Journalismus seine Funktion als vierte Gewaltin einer Demokratie erfüllen kann. Quellentransparenz stärkt auch dieGlaubwürdigkeit journalistischer Medien." Wenn die Kennzeichnung vonAnfang an eingeführt werde, etablierten sich schnell auch Kürzel fürRobotertexte, entsprechend den allgemein bekannten Agenturkürzeln,meint Kathrin Konyen.Auch Lutz Tillmanns, Geschäftsführer des Deutschen Presserats,hält eine Kennzeichnung für sinnvoll. "Aus presseethischen Gründenspreche ich mich dafür aus, computergenerierte Texte gegenüber demLeser als solche auszuweisen."Von den Befragten in der journalist-Umfrage beurteilt lediglichAnja Pasquay, Pressesprecherin des Bundesverbands DeutscherZeitungsverleger, eine Kennzeichnung zurückhaltend. Pasquay plädiertdafür, die Entscheidung den einzelnen Verlagen zu überlassen. "VonSeiten des BDZV sehen wir keine Notwendigkeit, in der gegenwärtigenPhase mit Empfehlungen Einfluss auf die Praxis zu nehmen."Die komplette Umfrage lesen Sie in der August-Ausgabe desMedienmagazins journalist.Pressekontakt:journalist - Das MedienmagazinMatthias DanielChefredakteurACHTUNG, neue Mail-Adressen!journalist@new-business.dedaniel@new-business.deTel. 0228/20172-24twitter.com/journ_onlinefacebook.com/derjournalistOriginal-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell