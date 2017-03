Umfrage unter Berufstätigen zeigt: Gesunde Mittagspause ist mit Fulltime-Job schwer vereinbar

München (ots) - Wer sich im Arbeitsalltag gesund und ausgewogenernähren möchte, stößt oft an Grenzen. Das geht aus einer von der BKKMobil Oil in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage anlässlich desTages der gesunden Ernährung (07.03.) hervor.* Obwohl 80 % derBefragten eine gesunde Ernährung wichtig bzw. sehr wichtig ist,reicht es bei 49 % häufig gerade mal für ein Sandwich oder einBrötchen in der Mittagspause - und das wird direkt am Schreibtischvor dem PC gegessen. Laut den Umfrageergebnissen sind auch dieUnternehmen in der Pflicht: So gibt jeder Zweite an, dass der eigeneArbeitgeber den Mitarbeitern keine oder zu wenig Unterstützung dabeibietet, sich am Arbeitsplatz gesund zu ernähren.Zu wenig Zeit zum Essen und mangelndes Angebot an Möglichkeitenseitens des Arbeitgebers: Vielen Vollzeitbeschäftigten fällt esschwer, sich im Arbeitsalltag gesund zu ernähren. Dabei ist derWunsch nach einer ausgewogenen Ernährung durchaus da - 78 % dermännlichen und 82 % der weiblichen Berufstätigen geben an, dass ihneneine gesunde Ernährung wichtig bzw. sehr wichtig ist. Zudembeurteilen 49 % der Männer und 50 % der Frauen "gesund und nahrhaft"als wichtigstes Kriterium, wenn es um die Ernährung am Arbeitsplatzgeht - weit vor "Geschmack" auf Platz zwei und "Schnelligkeit" aufPlatz drei."Das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist bei vielenBerufstätigen durchaus vorhanden", erklärtErnährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Sibylle Adam. "Auch derZusammenhang zwischen einer regelmäßigen, ausgewogenen Ernährung undder körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit im Job ist bekannt.Und doch machen viele schon morgens den ersten Fehler, indem sienicht frühstücken und somit ohne Energie in den Tag starten." Dasrächt sich laut Adam meist im Laufe des Vormittags in Form vonnebenbei konsumierten, hochkalorischen Snacks. Die Expertin rätgrundsätzlich zu bewusstem Essen, und sollte es in der Mittagspausezeitlich nur für ein Brötchen am Schreibtisch reichen, so solle mandieses zumindest in Ruhe kauen, damit das Sättigungsgefühl eintretenkönne. "Wer mittags ein warmes Gericht isst, sollte fettreiche undsehr kohlenhydratreiche Mahlzeiten meiden und eher zu Gemüsegerichtenoder Salat greifen. Auch Pastagerichte sind geeignet, wenn einegemüsehaltige anstatt einer Käsesahnesoße gewählt wird. Das liegtdann nicht ganz so schwer im Magen und bringt uns gut über denNachmittag."Unterstützung und zahlreiche Tipps zur besseren Vereinbarkeit vonJob und gesunder Ernährung erhalten Berufstätige unter anderem beiden gesetzlichen Krankenkassen. Onlinekurse wie der myHEALTHcoach derBKK Mobil Oil zeigen, wie sich gesunde Ernährung ohne großen Aufwandim Arbeitsalltag umsetzen lässt, welche Wahl in der Mittagspause diebeste ist und was es mit den neusten Ernährungstrends auf sich hat.Mehr Unterstützung durch den Arbeitgeber gewünschtWenn es um das Thema gesunde Ernährung geht, wünscht sich jederzweite Befragte mehr Unterstützung seitens des Arbeitgebers undbewertet die aktuell gebotenen Möglichkeiten für eine gesundeErnährung im Arbeitsumfeld als unzureichend. "Die Rahmenbedingungenfür eine gesunde Ernährung im Job zu schaffen, zahlt sich fürUnternehmen aus", ist Ernährungsexpertin Adam überzeugt. "Schon vordem Hintergrund des demografischen Wandels wird es für Arbeitgeberimmer wichtiger, die Motivation und die Gesundheit der Mitarbeiteraufrechtzuerhalten - und hierauf hat die Ernährung natürlich einenentscheidenden Einfluss." Neben geeigneten Räumen mit Kühlschrank, indenen die Mitarbeiter in Ruhe selbst mitgebrachte Speisen einnehmenkönnen, rät die Expertin zu gesunden Snackangeboten, kostenlosenWasserspendern und - sofern vorhanden - einer Optimierung derBetriebsverpflegung.* Umfrage von promio.net im Auftrag der BKK Mobil Oil unter 1.041Vollzeitbeschäftigten im Zeitraum 16.02.2017-18.02.2017.Die Betriebskrankenkasse Mobil Oil auf einen Blick:Mit über 1 Million Versicherten gehört die BetriebskrankenkasseMobil Oil heute zu den Top 20 im System der gesetzlichenKrankenversicherung in Deutschland. Ihre Kunden profitieren von einerTÜV-geprüften "Direkt-Service-Garantie" und einem umfangreichenLeistungsangebot, für das die Betriebskrankenkasse Mobil Oil mehrfachausgezeichnet wurde - unter anderem als "Top-Krankenkasse fürAnspruchsvolle" und "Top-Krankenkasse für Sportler". Persönlichbetreut werden die Versicherten in den Geschäftsstellen Celle,Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen zurBetriebskrankenkasse Mobil Oil unter www.bkk-mobil-oil.de.Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell