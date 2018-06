Umfrage unter Banken: Ratenkreditzinsen bleiben im 3. Quartal konstant

Berlin (ots) -- 71 Prozent erwarten keine Zinsveränderung bei Ratenkrediten- 18 Prozent gehen von einem Zinsanstieg bei Ratenkrediten aus- 12 Prozent prognostizieren eine Zinssenkung bei RatenkreditenEine aktuelle Umfrage unter 20 Banken zeigt: 71 Prozent der vomKreditportal smava befragten Banken erwarten keine Zinsveränderungbei Ratenkrediten. Von einem Zinsanstieg um bis zu 0,4 Prozentpunktegehen 18 Prozent der Banken aus. 12 Prozent halten eine Zinssenkungvon bis zu 0,4 Prozentpunkten für wahrscheinlich. "Die Zinsen vonRatenkrediten werden nach Auffassung der Banken in den nächstenMonaten erst einmal konstant bleiben. Das heißt: Kreditnehmer werdenim Bundesdurchschnitt einen effektiven Jahreszins von 5,7 Prozentzahlen. Wer im Internet abschließt, wird im Schnitt 1,9 Prozentpunkteweniger für seinen Kredit zahlen", fasst Alexander Artopé,Geschäftsführer von smava die Ergebnisse zusammen.Selbst bei bester Bonität: Zinsunterschiede von über 5ProzentpunktenTrotz anhaltendem Zinstief wird es auch weiterhin großeZinsunterschiede bei Ratenkrediten geben. Sie sind nicht allein aufdie unterschiedliche Bonität der Kreditnehmer zurückzuführen. Auchinnerhalb der Bonitätsklassen gibt es große Zinsunterschiede: Beieiner Kreditsumme von 10.000 Euro und einer Laufzeit von 48 Monatensind es selbst bei bester Bonität beispielsweise 7,3 ProzentpunkteUnterschied. Die Zinsspanne geht in diesem Fall von 0,69 bis 7,99Prozent. Das geht aus Daten der FMH Finanzberatung und desKreditportals smava hervor.Kreditnehmer zahlen pro Jahr über 2 Milliarden Euro zu viel fürKrediteDer Kreditmarkt ist für Verbraucher nicht zu überblicken. DieFolge: Kaum einem Kreditnehmer sind die drastischen Zinsunterschiedebewusst. "Wir wollen Verbraucher für die Preisunterschiede beiKrediten sensibilisieren und ihnen klar machen, dass sie pro Jahrinsgesamt über 2 Milliarden Euro durch einen Kreditvergleich imInternet sparen können", sagt Artopé.Über die UmfrageDas Kreditportal smava hat im Zeitraum vom 31.05. bis 08.06.201820 Banken mithilfe einer Online-Umfrage zur Zinsentwicklung vonRatenkrediten im 3. Quartal 2018 befragt. Bei den genanntenErgebnissen handelt es sich um gerundete Prozentangaben.Datenquellen der Zinssätze- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 04.06.2018);Effektivzinssätze & Neugeschäftsvolumina / Banken DE /Neugeschäft / Konsumentenkredite an private Haushalte- smava GmbH: Effektivzinssätze aller über das Kreditportalsmava.de abgeschlossenen Ratenkredite (Stand: 04.06.2018)Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung zu Kreditkosten im Jahr 2017:http://bit.ly/kreditkosten2017- Pressemitteilung zu Kreditkosten in Q1/2018:http://bit.ly/kreditkosten-q1-2018- Bildmaterial: https://www.smava.de/presse/mediathek/- Pressemitteilung im Original: http://bit.ly/zinsprognose-q3-2018Über smava.deDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Marktüberblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Eurovon 25 Banken. So können Verbraucher den günstigsten Kredit auswählenund direkt abschließen. Bei einer durchschnittlichen Kreditsumme vonüber 10.000 Euro spart ein Kunde dadurch bis zu 2.000 Euro. Bishervermittelte smava Ratenkredite von insgesamt 3 Milliarden Euro, davonalleine 2017 mehr als 1 Milliarde Euro. Als eines der größtendeutschen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt smava300 Mitarbeiter aus 36 Nationen. smava wird von einem erfahrenenManagement aus dem Finanz- und Technologie-Bereich geleitet.Renommierte Investoren wie Vitruvian Partners, Verdane Capital, RunaCapital und Earlybird haben bisher insgesamt 135 Millionen US-Dollarin smava investiert. Mehr Informationen unterhttps://www.smava.de/ueber-smava.Pressekontakt:markengold PR GmbHKatarzyna Rezza VegaMünzstr. 1810178 BerlinTel.: +49 (30) 21915960smava.de@markengold.dehttp://www.markengold.deOriginal-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell