Umfrage: Der moderne Mann ist kein Egoist mehr (FOTO)

Hamburg (ots) -Egoismus hat als Motor für das Leben moderner Männer ausgedient.Laut einer Umfrage von YouGov Deutschland* im Auftrag des MagazinsCORD hat die überwiegende Mehrheit der Männer (81 Prozent) denEindruck, in einer Gesellschaft zu leben, die spürbar egoistischergeworden ist. 78 Prozent der Befragten sind jedoch der Meinung, dassEgoismus unsere Gesellschaft nicht mehr weiterbringt. Vielmehr sinddrei Viertel der Männer in Deutschland (75 Prozent) der Ansicht, dassMenschen eine feste Bezugsgruppe brauchen, damit es ihnen gut geht.Als Einzelkämpfer in der Leistungsgesellschaft nur auf sich selberachten und jeden Tag allein verantwortlich für Sieg oder Niederlagesein - dieses Lebensmodell kommt für viele Männer nicht mehr inFrage. Sie suchen Zugehörigkeit in Gemeinschaften, auch außerhalb vonFamilie und Freunden. Mehr als der Hälfte der deutschen Männer (57Prozent) tut es gut, einer Gruppe anzugehören - ob im Sport, inVereinen oder Netzwerken. Auch der Stress des Alltags, so glauben 74Prozent, lässt sich leichter bewältigen, wenn man in eineGemeinschaft eingebettet ist.Um dieses neue "Wir-Gefühl" geht es auch in der gleichnamigenTitelgeschichte der heute erscheinenden Ausgabe von CORD, demMännermagazin fürs Wesentliche (Nr. 1/2017).Sinja Schütte, CORD-Chefredakteurin: "Die Ergebnisse der Umfragezeigen, dass wir mit CORD den Nerv vieler moderner, nachdenklicherMänner treffen. So, wie es dem Autor unserer Titelgeschichte 'Dasneue Wir-Gefühl' geht, geht es vielen Männern: Sie wollen heute nichtmehr auf sich allein gestellt ihr eigenes Ding machen. Gemeinschafthat einen hohen Wert für Männer. Sie setzen damit dem zunehmendenEgoismus unserer Gesellschaft etwas entgegen."CORD, das Männermagazin fürs Wesentliche, erscheint heute und istfür 8,50 Euro im Handel erhältlich. Ab 2018 erscheint CORD sechs Maljährlich.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 990 Männer zwischen dem 17.11.2017 und20.11.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für Männer in Deutschland ab 18 Jahren.