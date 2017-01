Mainz (ots) - Die Beratungsstellen gegen islamistischeRadikalisierung haben bundesweit bisher mehr als 110 Mal in Fällenberaten, in denen Kinder bis 14 Jahre betroffen waren. Das habenRecherchen des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" (heute, 31.1.,21:45 Uhr im Ersten) ergeben. Das Bundesamt für Migration undFlüchtlinge, das eine Hotline betreibt und mit acht Beratungsstellen("zivilgesellschaftliche Partner") zusammenarbeitet, teilte demMagazin mit, es habe seit 2012 insgesamt mehr als 1600 Beratungsfällegegeben. Davon entfielen knapp sechs Prozent - also mehr als 80 Fälle- auf die Altersspanne "14 Jahre und jünger". Das LandNordrhein-Westfalen betreibt mit dem Programm "Wegweiser" ein eigenesBeratungsnetzwerk. Nach Angaben des zuständigen Innenministeriumswurden dort seit 2014 mehr als 180 Betroffene beraten und betreut.Darunter seien etwa 35 Kinder unter 14 Jahren gewesen.Unterdessen gibt es Kritik am Handeln der Behörden im Fall des12-jährigen Bombenbauers in Ludwigshafen. Er hatte sich radikalisiertund soll am 26. November sowie am 5. Dezember 2016 in der StadtBomben gelegt haben, die offenbar nicht zündfähig waren. Inzwischenist er an einem sicheren Ort untergebracht. Nach Recherchen von"Report Mainz" gab es Vorfälle, die nahelegen, dass die BehördenKenntnisse von seiner Radikalisierung gehabt haben könnten. So soller sich bei einem Schulausflug in Speyer antisemtisch geäußert haben.In mehreren Moscheen in der Stadt bekam er Hausverbot. EinMoschee-Sprecher, den "Report Mainz" befragte, sagte, der Junge habebereits vor zwei Jahren danach gefragt, wie seine Moschee zum IS,also dem sog. "Islamischen Staat" stehe. Über die Probleme mit demJungen habe er auch mit dem Jugendamt gesprochen.Die zuständige Stadtverwaltung in Ludwigshafen reagierte nicht aufAnfragen von "Report Mainz". Die Schulbehörde ADD (Aufsichts- undDienstleistungsdirektion) in Trier teilte dem Magazin mit, eine derSchulen des heute 12-Jährigen habe im Herbst 2014 das Jugendamteingeschaltet, weil es ihm schwer gefallen sei, "sich an Regeln zuhalten und sich in die Klassen- und Schulgemeinschaft zuintegrieren". Es seien "pädagogisch-erzieherische Maßnahmen sowieOrdnungsmaßnahmen ergriffen" worden. Nach Recherchen von "ReportMainz" sollen sich Stadt, Polizei und Justiz im Ludwigshafener "Hausdes Jugendrechts" um den Jungen gekümmert haben - allerdings wegenseines aggressiven Verhaltens und nicht wegen islamistischerUmtriebe.Der Islamwissenschaftler Dr. Michael Kiefer (UniversitätOsnabrück), der sich intensiv mit dem ThemaRadikalisierungsprävention befasst, sagte dazu im Interview mit"Report Mainz": "In der Summe würde ich schon dazu neigen, zu sagen,hier ist das Phänomen der Radikalisierung gegeben und man hätte esauch als solches behandeln müssen."Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei. WeitereInformationen auf www.reportmainz.de. Pressekontakt: "Report Mainz",Tel. 06131/929-33351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell