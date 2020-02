Umfrage bestätigt großes Vertrauen in den NDR - Rundfunkrat begrüßt hohe Zustimmung für den Sender

Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat sich in seiner Sitzung in Hamburg amFreitag, 7. Februar, eingehend mit aktuellen Daten aus der Medienforschungbefasst. Dabei ging es insbesondere um das Image des NDR: Was die Menschen inNorddeutschland über den NDR denken, hat das Marktforschungsinstitut GIM(Gesellschaft für innovative Marktforschung) in einer repräsentativen Befragungvon 2700 Erwachsenen (ab 14 Jahren) in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg ermittelt.Diese Trenduntersuchung wurde jetzt dem Rundfunkrat vorgestellt. Danach bewerten87 Prozent der Norddeutschen den NDR als glaubwürdig. Dass sie dem NDRvertrauen, sagen 82 Prozent. Damit erreicht der NDR den zweithöchstenZustimmungswert bei der Frage, welchen von 21 verschiedenen Institutionen,Einrichtungen und Firmen in Norddeutschland sie "voll und ganz" bzw. "eher"vertrauen. Nur für die Polizei liegt der Wert (88 Prozent) hier noch höher."Der NDR ist sein Geld wert" - das sagen 72 Prozent der Menschen im Norden. Dasist der Bestwert seit Beginn der Umfragen vor zehn Jahren.Anke Schwitzer, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Der NDR Image Trend bestätigteindrucksvoll die große Verbundenheit der Norddeutschen mit ihrem Heimatsender.Die Menschen im Norden vertrauen dem Norddeutschen Rundfunk im medialen Wandel.Und nie zuvor seit Start der Abfrage 2010 haben so viele Befragte - 72 Prozent -gesagt: Der NDR ist sein Geld wert. Das macht klar: Die Norddeutschen schätzendas Programm."Insgesamt schreiben die Menschen in Norddeutschland dem NDR eine Vielzahlpositiver Eigenschaften zu: Der NDR ist der Sender für Norddeutschland finden 89Prozent der Befragten. Dass der NDR sachkundige Reporter und Korrespondenten vorOrt hat, dem stimmen insgesamt 81 Prozent zu. Der NDR bringt alles über meineRegion, sagen drei Viertel der Befragten. "Typisch norddeutsch" erhältZustimmungswerte von 85 Prozent.Die TOP 5 Eigenschaften aus Sicht der Norddeutschen sind unverändert freundlich,informativ, aktuell, regional und sachlich - mit Zustimmungswerten von 93 bis 88Prozent.Zugleich liegt die Zustimmung für: "Der NDR lässt sich immer wieder etwas Neueseinfallen" bei 61 Prozent. Für die Eigenschaften modern und mutig erreicht derNDR die Werte 63 Prozent bzw. 48 Prozent. 44 Prozent aller Befragten sagen, derNDR ist bürokratisch.Joachim Knuth, NDR Intendant: "Für ihren anhaltend großen Zuspruch sind wir denMenschen im Norden sehr dankbar. Aber wir sehen auch ihre Erwartungen an uns,wenn viele den NDR noch als bürokratisch empfinden und sich mehr Neues imProgramm wünschen. Hier stellen sich Aufgaben für die Zukunft, die wir im NDRmit dem starken Rückhalt der Gesellschaft selbstbewusst und beherzt angehenwerden."Die GIM hat die Telefoninterviews für die repräsentative Befragung im Auftragdes NDR vom 4. September bis zum 9. November 2019 in den vierStaatsvertragsländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommernund Hamburg durchgeführt. Die Ergebnisse sind online auf www.ndr.de unter Zahlen& Daten veröffentlicht sowie unter dem direkten Link: http://ots.de/1DcHfIAußerdem befasste sich das Gremium mit Programmbeschwerden. Die Beschwerdenwaren zuvor im Rechts- und Eingabenausschuss beziehungsweise imProgrammausschuss behandelt worden. Der Rundfunkrat sah die staatsvertraglichfestgelegten Programmgrundsätze in keinem Fall verletzt und wies die Beschwerdenab.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell